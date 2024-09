A busca por ‘voos mais altos’ da Edenred em vale-transporte após compra da RB Serviços

No mês de agosto deste ano, a francesa Edenred, grupo da Ticket e líder mundial em serviços e pagamentos, anunciou a aquisição da RB Serviços, gestora de vale-transporte. A marca passa a fazer parte da Ticket como uma unidade de negócios de VT, fortalecendo um portfólio de benefícios que atende mais de 130 mil empresas clientes e mais de 7 milhões de usuários. À frente das operações no setor estará André Martins, executivo com quase vinte anos de experiência no mercado de benefícios. “A nossa intenção não é simplesmente somar as duas empresas, mas sim alcançar voos maiores”, diz Martins em entrevista a VEJA NEGÓCIOS.

Fundada em 1999, a RB atua na simplificação do processo de compra e gestão de vale-transporte para áreas de recursos humanos, reduzindo as despesas em cerca de 15%, segundo a empresa. Com uma carteira de mais de 15 mil clientes, a companhia registrou sólidas taxas de crescimento anual de receita, tendo, em média, 25% entre 2020 e 2023. Também em 2023, a RB gerou receita de mais de 100 milhões de reais. “Nós temos do nosso lado uma tecnologia mais preparada e avançada. Essa combinação do esforço e da capacidade das duas empresas é o que vai trazer um maior e melhor serviço para os clientes”, acrescenta o executivo.

Com um foco maior no segmento de PMEs (pequenas e médias empresas), a aquisição da RB aumentará a capacidade da Ticket de avançar ainda mais no mercado desse benefício. “Hoje, cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros utilizam o transporte público e isso demanda das companhias uma estrutura completa e eficiente na gestão desses créditos”, diz Martins, que também argumenta que a condução é uma alternativa de fuga do trânsito caótico de carros nas metrópoles do país.

André ainda reforça que a Edenred adquiriu 100% do controle da RB Serviços porque a economia do setor de vale-transporte vinha com uma ótima perspectiva de futuro dentro do mercado, com espaço para crescimento. “Nós, como gestores do negócio, temos que ter a competência e a capacidade de fazê-lo crescer acima dos índices econômicos”, observa. Ele ressalta que a RB manterá os atributos da marca, anunciando-a, a partir da aquisição, como RB-Ticket. Juntas, as companhias vão gerenciar o vale-transporte de mais de 700 mil trabalhadores e terão relacionamento com mais de mil operadoras de transporte público.