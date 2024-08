A aposta da Samsung para revolucionar a experiência do cliente na América Latina

A partir de hoje, visitar um centro de assistência técnica da Samsung promete ser uma experiência mais conveniente para o consumidor, colocando-o em contato mais próximo com a inteligência artificial embarcada nos produtos da marca. A novidade faz parte de um movimento pioneiro da Samsung na América Latina, marcado pelo lançamento do seu novo conceito de experiência do cliente, a Samsung Smart Xperience, nesta quarta-feira, 14.

Como parte desse reposicionamento, os centros de serviço ampliaram a oferta e foram promovidos a Smart Centers. Além de suporte e assistência, os clientes terão acesso a lançamentos, poderão explorar os mais recentes equipamentos da marca, visitando o showroom de uma casa totalmente conectada. Também é possível se inscrever e participar de capacitações gratuitas realizadas nos Smart Centers, além de conhecer as iniciativas e soluções de sustentabilidade para descarte correto de produtos.

A proposta é integrar compra, assistência e capacitação em um único espaço, tornando o Smart Center mais atrativo, além de um ponto de conveniência para os consumidores.

“Os Smart Centers oferecem uma experiência completa para o consumidor: aqui ele pode ver, experimentar, aprender e comprar, além de contar com os serviços de reparo e suporte que já oferecemos”, explica Luiz Xavier, diretor sênior de Customer Service da Samsung.

Funcionários treinados vão, por exemplo, ajudar quem quiser aprender a fazer a conectividade inteligente entre todos os equipamentos da Samsung, por meio do aplicativo Smart Things. “No showroom de casa conectada, a gente faz a demonstração de como é que ele faz o controle de conectividade, configuração e a otimização da ferramenta para ele tirar esse proveito. Isso é uma coisa que só a Samsung tem”, diz. Uma das novidades é o atendimento em libras, que também estará disponível nos Smart Centers e não apenas nos canais de comunicação.

“Os nossos dispositivos são inteligentes. E se estamos embarcando produtos com inteligência artificial, entendemos que nós temos que trazer para o consumidor uma expansão dessa questão da inteligência”, diz Xavier. De acordo com ele, com o upgrade da experiência do cliente, a Samsung da América Latina está dando um passo adiante e o Brasil, como sendo uma subsidiária bastante relevante para o negócio, também está tomando vantagem disso. Embora existam configurações semelhantes em outras partes do mundo, o que está sendo feito, especialmente no Brasil, é em uma escala muito maior, com maior alcance territorial, proporcionando essa nova configuração de serviços em uma área mais ampla.

Com 49 centros de serviço espalhados pelo pelo Brasil, 24 já têm toda a infraestrutura que define o Smart Center e a demonstração da casa inteligente e conectada. “Até o final do ano, os outros restantes já estarão prontos, também estão em fase de instalação final dos produtos”, diz Xavier.