88% adotam com frequência mais de 5 práticas sustentáveis, mostra pesquisa

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou nesta quinta-feira, 3, a pesquisa Sustentabilidade & Opinião Pública, que evidencia que a importância da sustentabilidade para os consumidores brasileiros tem aumentado nos últimos tempos. O levantamento ouviu 2.002 cidadãos acima de 16 anos de diferentes estados do país e concluiu que 75% dos respondentes se preocupa com a sustentabilidade no uso de recursos naturais do Brasil, o que os faz agir, no dia a dia, em prol desse movimento.

Mais do que isso, 88% da população adota com frequência mais de 5 práticas sustentáveis. Entre elas estão evitar jogar lixo nas ruas, evitar o desperdício de água, de comida e de energia, reduzir a produção de lixo, reaproveitar a água e adotar serviços compartilhados, como transporte por aplicativos. O estudo da confederação explorou 13 práticas de conservação do meio ambiente. Nos últimos seis meses, grande parte dos entrevistados as realizou diversas vezes em sua rotina:

92% evitaram jogar lixo nas ruas;

91% evitaram o desperdício de água;

90% evitaram o desperdício de comida;

88% evitaram o desperdício de energia;

77% reduziram a produção de lixo;

72% reutilizaram a água;

69% reutilizaram ou reaproveitaram embalagens de produtos;

68% reduziram o uso de embalagens;

62% separaram o lixo para a reciclagem;

49% escolheram usar bicicleta, transporte público, carro elétrico ou híbrido porque são mais sustentáveis;

45% optaram por serviços compartilhados, como transportes por aplicativos, espaços de trabalho e acomodações;

25% optaram pela aquisição do serviço à compra do produto, como alugar um item ao invés de comprá-lo;

21% atuaram como voluntários em alguma ação de proteção ao meio ambiente.

Em um panorama geral, a maior parte dos entrevistados, 33%, adota de nove a dez práticas de conservação do meio ambiente listadas. 4% realizam todas as treze ações e apenas 1% disse que não pratica nenhum dos hábitos. Para o diretor de Relações Institucionais da CNI, Roberto Muniz, a preocupação dos brasileiros com hábitos mais sustentáveis vem sendo acompanhada por uma maior oferta de produtos por parte da indústria. Todavia, 59% dos consumidores da pesquisa afirmam que esses itens ainda são dificilmente encontrados nas lojas.

“A combinação entre inovação e sustentabilidade tem um papel essencial na descarbonização da produção, além de ser uma estratégia eficiente para atender a crescente demanda por bens e serviços de baixo impacto ambiental”, reforça Muniz. A demanda mencionada aumentou, segundo a CNI, em relação ao ano de 2023. Quando se trata de reciclagem de todos os tipos de produtos, não apenas lixo, passou para 47% o percentual de brasileiros que afirma sempre separar os materiais. No ano passado, 44% adotavam a prática. Os principais itens separados são plástico em geral e garrafas PET (55%), alumínio (44%) e papel, papelão e jornal (36%).

Ademais, a tendência dos brasileiros que não consumiam produtos ambientalmente sustentáveis, independentemente do preço, diminuiu de 28% em 2022 para 24% neste ano. Outro dado ressaltado no estudo é que 4 em cada 10 brasileiros consomem produtos que utilizam espécies da biodiversidade brasileira. O superintendente de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI Davi Bomtempo diz que “antigamente, quando se falava em competitividade, era só preço. Hoje, é preço e pegada ambiental”.

A partir disso, as empresas estão passando a investir mais na gestão eficiente de resíduos, em processos produtivos mais limpos, que racionalizam o uso de energia, água e matérias-primas, e em outras iniciativas verdes. “A sustentabilidade já está nos planos estratégicos das indústrias e é nessa direção que o Brasil precisa caminhar rapidamente”, aponta Bomtempo.