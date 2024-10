3 iniciativas das Lojas Renner para apoiar as mulheres empreendedoras

A Renner possui três iniciativas de apoio ao empreendedorismo feminino, ligadas à capacitação, mentoria e incentivos financeiros. Uma das principais fontes de recursos para apoiar mulheres empreendedoras é a campanha Todas Avançam Juntas (TAJ) que captou 4.4 milhões de reais, cerca de 14% mais do que no ano passado. Desde 2008, o Instituto Lojas Renner promove essa ação anual que destina parte das vendas da Renner, Ashua, Youcom, Camicado e Realize aos seus projetos de apoio ao empreendedorismo feminino. Na edição deste ano, 5% da receita líquida das vendas realizadas pela Renner, Ashua, Youcom, entre os dias 26 e 29 de agosto e da Camicado, no dia 26 de agosto, foram destinadas para o instituto.

Em 16 anos de existência, a Lojas Renner investiu cerca de 90 milhões de reais na execução ou apoio de mais de 1 mil projetos que já beneficiaram diretamente mais de 260 mil pessoas em todo o país. No ano passado, a ação Todas Avançam Juntas arrecadou 3,8 milhões de reais. Segundo a empresa, apenas essa iniciativa beneficiou mais de 35 mil mulheres.

O programa Empreendedoras da Moda é o maior projeto do Instituto. Lançada em 2021, a iniciativa – voltada para a aceleração de negócios de moda com impacto positivo, liderados por mulheres que adotam práticas sustentáveis – já recebeu 3,2 milhões de reais em investimentos em dois anos.

Com essa verba, a empresa conseguiu fazer 9 mil atendimentos, além de oferecer cursos online para as participantes, mentoria e programas de aceleração gratuitos. Cerca de 75 organizações e 1,8 mil mulheres foram beneficiadas. Segundo a Renner, 25% das empreendedoras, antes na informalidade, conseguiram formalizar seus negócios após a capacitação.

Em 2022, o Instituto lançou seu terceiro programa, Varejo Social, para profissionalizar bazares de instituições sociais lideradas por mulheres. O programa oferece capacitação, mentoria e incentivo financeiro para fortalecer a sustentabilidade econômica dessas organizações. No ano passado, o programa realizou cinco bazares, beneficiando 5 mil pessoas e aumentando o faturamento das entidades em 95%. As organizações também receberam apoio financeiro para melhorias e adequações em seus espaços físicos.