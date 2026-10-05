Conheça o Chef Revelação que conquistou Brasília com o restaurante Rala
Gabriel Barros, cozinheiro autodidata, abriu o restaurante de raízes latino-americanas no início do ano e leva o prêmio de VEJA BRASÍLIA COMER & BEBER 2026/2027
Gabriel Barros alcançou o sonho do restaurante próprio. Não sem ralação. Com um pequeno empréstimo que fez com o pai e uma grana que juntou de trabalhos como DJ, comprou a bancada e os tijolos, que ajudou a assentar no salão.
O mobiliário e o fogão pegou emprestados. E assim, em janeiro, inaugurou o Rala, na Asa Norte, sem sócio nem investidor. Nas primeiras semanas, cuidava sozinho da boqueta. Hoje, já conta com dois cozinheiros na equipe.
A ambientação, com mesas e cadeiras simples, conserva o ar de improviso. Porém a comida, cheia de sabor, compensa qualquer desconforto.
No menu, ele faz uma interpretação de culinárias de diferentes países da América Latina, cujas referências foi buscando em livros. “Nunca saí do Brasil”, conta o brasiliense, que cresceu na região administrativa de Brazlândia e é faixa-preta no jiu-jítsu.
Entre as receitas, que devem mudar a cada seis meses, tem êxito entre o público o crudo de pirarucu com leite de tigre de milho e picles de milho assado, assim como o flat iron grelhado com creme de couve-flor e pico de gallo de azeitona preta.
Resultados do talento de um cozinheiro autodidata — ele estudou nutrição, mas nunca atuou na área. Antes de montar o Rala, passou pelas cozinhas do Bilisco e do Izakaya Gaijin, além de ter operado dois outros bares.
O “desenho” do restaurante nasceu numa temporada em São Paulo, no fim do ano passado, quando tentou trabalhar em lugares que admirava. “Fui em busca de salário e qualidade de vida”, confessa. Não foi exatamente o que encontrou.
Mas usou os dias de testes para entender mais sobre os bastidores de operações. Pensa em abrir outro restaurante no DF no ano que vem. Desta vez, com algum sócio. Ideias não devem faltar ao Chef Revelação por VEJA BRASÍLIA COMER & BEBER 2026/2027.
VEJA Brasília Comer & Beber 2026 é uma realização da Editora Abril com patrocínio oficial de BTG Pactual, patrocínio de JBS, apoio de Geely e parceria de Castas Importadora.