VEJA BRASÍLIA COMER & BEBER 2026: confira os finalistas de Comidinhas

Em 1º de outubro, será lançada a nova edição de VEJA BRASÍLIA COMER & BEBER, repleta de dicas de estabelecimentos entre restaurantes, bares e endereços de comidinhas. A edição vai premiar os destaques da gastronomia da capital federal em dezessete categorias.

Conheça, abaixo, os finalistas da seção de Comidinhas, que contempla as categorias Café, Doceria, Hambúrguer, Padaria e Sorvete.

Comidinhas: os finalistas

Os endereços estão dispostos em ordem alfabética.

CAFÉ

Civitá Café

Ernesto Cafés Especiais

Studio Grão

DOCERIA

Bimi

Lilie

Maggiore Doceria

Continua após a publicidade

HAMBÚRGUER

Chincho Gordo

Madre Teresa Deli

Meatz Burger

PADARIA

Adélia Padaria

Castália

La Boulangerie

Continua após a publicidade

SORVETE

Cremeria Italiana

Oni-Uno

Saborella

Os finalistas e premiados são escolhidos por um júri formado por 21 moradores da capital federal, representantes de diferentes segmentos profissionais e que têm em comum o interesse por gastronomia.

Continua após a publicidade

A revelação dos vencedores acontecerá em uma festa fechada para convidados no dia 1º, quinta-feira, a partir das 20h, no Royal Tulip Brasília Alvorada. A cobertura da premiação será realizada pelo Instagram de VEJA COMER & BEBER (@vejacomerebeber).

No dia seguinte ao evento, a revista começará a chegar aos assinantes do DF e às bancas de jornais, livrarias e aeroportos do Brasil. O guia também estará disponível no aplicativo GoRead. O conteúdo também poderá ser acompanhado pelo site de VEJA e depois consultado pelo aplicativo gratuito VEJA COMER & BEBER.

Continua após a publicidade

VEJA Brasília Comer & Beber 2026 é uma realização da Editora Abril com patrocínio oficial de BTG Pactual, patrocínio de JBS, apoio de Geely e parceria de Castas Importadora.