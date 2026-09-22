VEJA BRASÍLIA COMER & BEBER 2026: confira os finalistas de Comidinhas
Café, Doceria, Hambúrguer, Padaria e Sorvete são as categorias da nova edição do guia, que será lançada em 1º de outubro
Em 1º de outubro, será lançada a nova edição de VEJA BRASÍLIA COMER & BEBER, repleta de dicas de estabelecimentos entre restaurantes, bares e endereços de comidinhas. A edição vai premiar os destaques da gastronomia da capital federal em dezessete categorias.
Conheça, abaixo, os finalistas da seção de Comidinhas, que contempla as categorias Café, Doceria, Hambúrguer, Padaria e Sorvete.
Comidinhas: os finalistas
Os endereços estão dispostos em ordem alfabética.
CAFÉ
- Civitá Café
- Ernesto Cafés Especiais
- Studio Grão
DOCERIA
- Bimi
- Lilie
- Maggiore Doceria
HAMBÚRGUER
- Chincho Gordo
- Madre Teresa Deli
- Meatz Burger
PADARIA
- Adélia Padaria
- Castália
- La Boulangerie
SORVETE
- Cremeria Italiana
- Oni-Uno
- Saborella
Os finalistas e premiados são escolhidos por um júri formado por 21 moradores da capital federal, representantes de diferentes segmentos profissionais e que têm em comum o interesse por gastronomia.
A revelação dos vencedores acontecerá em uma festa fechada para convidados no dia 1º, quinta-feira, a partir das 20h, no Royal Tulip Brasília Alvorada. A cobertura da premiação será realizada pelo Instagram de VEJA COMER & BEBER (@vejacomerebeber).
No dia seguinte ao evento, a revista começará a chegar aos assinantes do DF e às bancas de jornais, livrarias e aeroportos do Brasil. O guia também estará disponível no aplicativo GoRead. O conteúdo também poderá ser acompanhado pelo site de VEJA e depois consultado pelo aplicativo gratuito VEJA COMER & BEBER.
VEJA Brasília Comer & Beber 2026 é uma realização da Editora Abril com patrocínio oficial de BTG Pactual, patrocínio de JBS, apoio de Geely e parceria de Castas Importadora.