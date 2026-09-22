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VEJA BRASÍLIA COMER & BEBER 2026: confira os finalistas de Comidinhas

Café, Doceria, Hambúrguer, Padaria e Sorvete são as categorias da nova edição do guia, que será lançada em 1º de outubro

Por Saulo Yassuda 22 set 2026, 19h22 | Atualizado em 22 set 2026, 19h38
Saborella: versões de açaí, tapioca e pistache
Sorvetes da Saborella: casa mais uma vez está entre as finalistas do COMER & BEBER (Telmo Ximenes/VEJA)
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Em 1º de outubro, será lançada a nova edição de VEJA BRASÍLIA COMER & BEBER, repleta de dicas de estabelecimentos entre restaurantes, bares e endereços de comidinhas. A edição vai premiar os destaques da gastronomia da capital federal em dezessete categorias.

Conheça, abaixo, os finalistas da seção de Comidinhas, que contempla as categorias Café, Doceria, Hambúrguer, Padaria e Sorvete.

Comidinhas: os finalistas

Os endereços estão dispostos em ordem alfabética.

CAFÉ

  • Civitá Café
  • Ernesto Cafés Especiais
  • Studio Grão

DOCERIA

  • Bimi
  • Lilie
  • Maggiore Doceria
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HAMBÚRGUER

  • Chincho Gordo
  • Madre Teresa Deli
  • Meatz Burger

PADARIA

  • Adélia Padaria
  • Castália
  • La Boulangerie
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SORVETE

  • Cremeria Italiana
  • Oni-Uno
  • Saborella

Os finalistas e premiados são escolhidos por um júri formado por 21 moradores da capital federal, representantes de diferentes segmentos profissionais e que têm em comum o interesse por gastronomia.

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A revelação dos vencedores acontecerá em uma festa fechada para convidados no dia 1º, quinta-feira, a partir das 20h, no Royal Tulip Brasília Alvorada. A cobertura da premiação será realizada pelo Instagram de VEJA COMER & BEBER (@vejacomerebeber).

No dia seguinte ao evento, a revista começará a chegar aos assinantes do DF e às bancas de jornais, livrarias e aeroportos do Brasil. O guia também estará disponível no aplicativo GoRead. O conteúdo também poderá ser acompanhado pelo site de VEJA e depois consultado pelo aplicativo gratuito VEJA COMER & BEBER.

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VEJA Brasília Comer & Beber 2026 é uma realização da Editora Abril com patrocínio oficial de BTG Pactual, patrocínio de JBS, apoio de Geely e parceria de Castas Importadora.

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gastronomia
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