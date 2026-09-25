Os detalhes e as novidades do novo VEJA BRASÍLIA COMER & BEBER

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A nova edição de VEJA BRASÍLIA COMER & BEBER será lançada em 1º de outubro, celebrando a vibrante cena gastronômica da capital. O guia traz 239 estabelecimentos e premia os melhores em 17 categorias, com escolhas de um júri local e visitas da equipe. Descubra os destaques em restaurantes, bares e comidinhas, incluindo novidades como o Bar Asiático e o retorno de Melhor Boteco.

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Mais um ano, VEJA BRASÍLIA COMER & BEBER será publicado na capital federal. O guia gastronômico, reativado em 2025 depois de sete anos de hiato, volta a se consolidar na cena brasiliense e uma nova edição será lançada no dia 1º de outubro, em uma festa para convidados no Royal Tulip Brasília Alvorada, às margens do Lago Paranoá.

No dia seguinte, a revista impressa começa a chegar aos assinantes de VEJA no Distrito Federal e às bancas de jornais, livrarias e aeroportos do país. Também estará disponível nos aplicativos GoRead e VEJA COMER & BEBER, além do site próprio.

A publicação reúne dicas de estabelecimentos criteriosamente selecionados, entre restaurantes, bares e endereços de comidinhas — serão 239 ao todo — e premia os destaques da gastronomia local em dezessete categorias.

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A escolha dos vencedores foi realizada por um júri formado por 21 moradores da capital federal, representantes de diferentes segmentos profissionais e que têm em comum o interesse por boa comida e bebida.

Todos os premiados foram visitados pela equipe do guia, para que as resenhas retratassem a atmosfera dos estabelecimentos e trouxessem impressões fidedignas.

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Na seção de Restaurantes, foram escolhidos os destaques nas categorias Brasileiro, Carne, Italiano, Japonês e Pizzaria. A premiação contempla também os títulos de Chef Revelação e Chef do Ano.

Em Bares, a edição traz duas novidades: o retorno de Melhor Boteco e a estreia de Bar Asiático, categoria que acompanha a expansão desse tipo de lugar na cidade. Também estão presentes os títulos de Cervejas, Drinques e Vinhos. No setor de Comidinhas, os estabelecimentos concorrem em Café, Doceria, Hambúrguer, Padaria e Sorvete.

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O panorama revela uma Brasília mais gastronômica e vibrante na qual, ao lado de medalhões, endereços cosmopolitas e de diferentes formatos se multiplicam.

“Há espaço para clássicos, assim como a capital federal é palco de tendências como a culinária asiática, que chegou inclusive a bares”, observa Arnaldo Lorençato, coordenador editorial de VEJA COMER & BEBER. “É para desfrutar.”

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O guia teve ainda coordenação, edição e reportagem de Saulo Yassuda e contou com a colaboração de uma equipe de jornalistas locais, conduzida por Luciana Barbo, com fotografia de Facundo Kohlrausch.

VEJA Brasília Comer & Beber 2026 é uma realização da Editora Abril com patrocínio oficial de BTG Pactual, patrocínio de JBS, apoio de Geely e parceria de Castas Importadora.