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VEJA BRASÍLIA COMER & BEBER 2026 já tem data de lançamento

Nova edição do guia gastronômico premia mais uma vez os melhores restaurantes, bares e endereços de comidinhas do Distrito Federal

Por Saulo Yassuda 22 set 2026, 13h01 | Atualizado em 22 set 2026, 19h27
Afeto: pratos da chef-Babi Frazão
Afeto: pratos da chef-Babi Frazão  (Telmo Ximenes/VEJA)
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O guia gastronômico VEJA BRASÍLIA COMER & BEBER, que voltou a ser publicado em 2025, terá uma nova edição neste ano. O anuário gastronômico reunirá dicas de estabelecimentos entre restaurantes, bares e endereços de comidinhas, além de premiar os destaques da gastronomia de Brasília em 17 categorias.

A revelação dos vencedores acontecerá em uma festa fechada para convidados no dia 1º, quinta-feira, a partir das 20h, no Royal Tulip Brasília Alvorada, às margens do Lago Paranoá.

No dia seguinte ao evento, a revista começará a chegar aos assinantes do DF e às bancas de jornais e livrarias e aeroportos do Brasil. O guia também estará disponível no aplicativo GoRead.

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A cobertura da premiação será realizada pelo Instagram de VEJA COMER & BEBER (@vejacomerebeber). O conteúdo também poderá ser acompanhado pelo site de VEJA e depois consultado pelo aplicativo gratuito VEJA COMER & BEBER.

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Restaurantes: sete categorias serão premiadas

Na seção de Restaurantes, serão escolhidos os destaques de Brasília nas categorias Brasileiro, Carne, Italiano, Japonês e Pizzaria.

A premiação também contempla os títulos de Chef Revelação e Chef do Ano.

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Bares ganham duas novas categorias

A edição de 2026 traz duas novidades na seção de Bares: o prêmio de Melhor Asiático, categoria que acompanha a expansão desse tipo de estabelecimento em Brasília, e traz o retorno de Melhor Boteco.

Também serão conhecidos os destaques nas categorias Cervejas, Drinques e Vinhos.

Comidinhas: cinco títulos

Na seção de Comidinhas, os estabelecimentos concorrem nas categorias Café, Doceria, Hambúrguer, Padaria e Sorvete.

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Júri reúne 21 moradores de Brasília

A escolha dos vencedores foi feita por um júri formado por 21 moradores da capital federal, representantes de diferentes segmentos profissionais e que têm em comum o interesse por gastronomia.

Os jurados votaram nos estabelecimentos que consideram seus endereços favoritos para comer e beber.

VEJA Brasília Comer & Beber 2026 é uma realização da Editora Abril com patrocínio oficial de BTG Pactual, patrocínio de JBS, apoio de Geely e parceria de Castas Importadora.

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gastronomia
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