VEJA BRASÍLIA COMER & BEBER 2026: os finalistas de Restaurantes

A nova edição de VEJA BRASÍLIA COMER & BEBER será lançada no dia 1º de outubro. O guia, com uma criteriosa seleção de endereços gastronômicos da capital, vai reconhecer os destaques brasilienses em dezessete prêmios.

A cerimônia será realizada em 1º de outubro, quinta-feira, a partir das 20h, em um evento exclusivo para convidados no Royal Tulip Brasília Alvorada. A divulgação dos campeões também poderá ser acompanhada pelo Instagram de VEJA COMER & BEBER (@vejacomerebeber).

Na seção de Restaurantes serão escolhidos os melhores nas categorias Brasileiro, Carne, Italiano, Japonês e Pizzaria. A premiação também contempla os títulos de Chef Revelação e Chef do Ano. Veja quais são todos os finalistas abaixo.

Restaurantes: os finalistas

Os endereços estão dispostos em ordem alfabética.

CHEF DO ANO

Babi Frazão (Afeto e Bafafá)

Lênin Palhano (Térreo)

Luiz Trigo (DOC Cucina)

CHEF REVELAÇÃO

Diego Moraes (Almeria)

Felipe Rodrigues (Ocanto)

Gabriel Barros (Rala)

Continua após a publicidade

BRASILEIRO

Afeto

Bahea

Casa Baco

CARNE

Chicago Prime

Fogo de Chão

Primitivo Churrasco

ITALIANO

DOC Cucina

Piselli

Trattoria da Rosario

Continua após a publicidade

JAPONÊS

New Koto

NK Sushi

Noru Sushi

PIZZARIA

Baco Pizzaria

Fratello Uno

Orto Pizza Local

Um júri composto de 21 moradores do Distrito Federal, de diferentes áreas profissionais, mas com interesse e envolvimento com a gastronomia, define os finalistas e campeões.

Continua após a publicidade

Depois do evento, a nova edição da revista começa a ser distribuída aos assinantes do Distrito Federal de VEJA, além de chegar a bancas de jornais, livrarias e aeroportos de todo o Brasil. O guia também estará disponível no aplicativo GoRead, ser acessado pelo site de VEJA e, posteriormente, pelo aplicativo gratuito VEJA COMER & BEBER.

VEJA Brasília Comer & Beber 2026 é uma realização da Editora Abril com patrocínio oficial de BTG Pactual, patrocínio de JBS, apoio de Geely e parceria de Castas Importadora.