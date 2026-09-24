VEJA BRASÍLIA COMER & BEBER 2026: os finalistas de Restaurantes
Serão escolhidos os destaques do DF nas categorias Brasileiro, Carne, Italiano, Japonês e Pizzaria, além dos títulos de Chef Revelação e Chef do Ano
A nova edição de VEJA BRASÍLIA COMER & BEBER será lançada no dia 1º de outubro. O guia, com uma criteriosa seleção de endereços gastronômicos da capital, vai reconhecer os destaques brasilienses em dezessete prêmios.
A cerimônia será realizada em 1º de outubro, quinta-feira, a partir das 20h, em um evento exclusivo para convidados no Royal Tulip Brasília Alvorada. A divulgação dos campeões também poderá ser acompanhada pelo Instagram de VEJA COMER & BEBER (@vejacomerebeber).
Na seção de Restaurantes serão escolhidos os melhores nas categorias Brasileiro, Carne, Italiano, Japonês e Pizzaria. A premiação também contempla os títulos de Chef Revelação e Chef do Ano. Veja quais são todos os finalistas abaixo.
Restaurantes: os finalistas
Os endereços estão dispostos em ordem alfabética.
CHEF DO ANO
- Babi Frazão (Afeto e Bafafá)
- Lênin Palhano (Térreo)
- Luiz Trigo (DOC Cucina)
CHEF REVELAÇÃO
- Diego Moraes (Almeria)
- Felipe Rodrigues (Ocanto)
- Gabriel Barros (Rala)
BRASILEIRO
- Afeto
- Bahea
- Casa Baco
CARNE
- Chicago Prime
- Fogo de Chão
- Primitivo Churrasco
ITALIANO
- DOC Cucina
- Piselli
- Trattoria da Rosario
JAPONÊS
- New Koto
- NK Sushi
- Noru Sushi
PIZZARIA
- Baco Pizzaria
- Fratello Uno
- Orto Pizza Local
Um júri composto de 21 moradores do Distrito Federal, de diferentes áreas profissionais, mas com interesse e envolvimento com a gastronomia, define os finalistas e campeões.
Depois do evento, a nova edição da revista começa a ser distribuída aos assinantes do Distrito Federal de VEJA, além de chegar a bancas de jornais, livrarias e aeroportos de todo o Brasil. O guia também estará disponível no aplicativo GoRead, ser acessado pelo site de VEJA e, posteriormente, pelo aplicativo gratuito VEJA COMER & BEBER.
VEJA Brasília Comer & Beber 2026 é uma realização da Editora Abril com patrocínio oficial de BTG Pactual, patrocínio de JBS, apoio de Geely e parceria de Castas Importadora.