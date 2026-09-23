VEJA BRASÍLIA COMER & BEBER 2026: conheça os finalistas de Bares
A edição de 2026 do guia gastronômico vai distribuir os prêmios para os melhores Bar de Cerveja, Bar de Drinques, Bar de Vinhos, Boteco e Asiático
Uma nova edição de VEJA BRASÍLIA COMER & BEBER será lançada em 1º de outubro, com uma criteriosa seleção de endereços gastronômicos da capital. Neste ano, a publicação reconhece os destaques brasilienses em dezessete categorias.
Os destaques da seção de Bares serão contemplados em cinco categorias nesta edição: Bar de Cervejas, Bar de Drinques e Bar de Vinhos, além do retorno do prêmio de Melhor Boteco e do lançamento do título de Bar Asiático, acompanhando a presença cada vez maior de casas com essa proposta na cena gastronômica local.
Bares: os finalistas
Os endereços estão dispostos em ordem alfabética.
BARES
ASIÁTICO
- Izakaya Gaijin
- Izakaya Sakeyo
- Yatai Yoru
BOTECO
- Amigão
- Bu. té. quim
- Paulicéia
CERVEJA
- Cambuí Cervejaria e Bar de Estar
- Galpão 17
- Godofredo
DRINQUES
- Altas Gastrobar
- Bar do Lustre
- Traçado Bar
VINHOS
- IVV Swinebar
- Oca Wine Bar
- Ticiana Werner
Os vencedores e finalistas são definidos por um júri composto por 21 moradores do Distrito Federal, de diferentes áreas profissionais, escolhidos por seu interesse e envolvimento com a gastronomia.
A cerimônia de premiação será realizada em 1º de outubro, quinta-feira, a partir das 20h, em um evento exclusivo para convidados no Royal Tulip Brasília Alvorada. A divulgação dos campeões também poderá ser acompanhada pelo Instagram de VEJA COMER & BEBER (@vejacomerebeber).
Após o evento, a nova edição da revista começa a ser distribuída aos assinantes do Distrito Federal, além de chegar a bancas de jornais, livrarias e aeroportos de todo o Brasil. O guia também estará disponível no aplicativo GoRead. O conteúdo poderá ser acessado pelo site de VEJA e, posteriormente, pelo aplicativo gratuito VEJA COMER & BEBER.
VEJA Brasília Comer & Beber 2026 é uma realização da Editora Abril com patrocínio oficial de BTG Pactual, patrocínio de JBS, apoio de Geely e parceria de Castas Importadora.