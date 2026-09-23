VEJA BRASÍLIA COMER & BEBER 2026: conheça os finalistas de Bares

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A nova edição de VEJA BRASÍLIA COMER & BEBER, que será lançada em 1º de outubro, revela os finalistas das categorias de Bares. Confira os endereços que disputam os prêmios de Bar Asiático, Boteco, Cerveja, Drinques e Vinhos, e saiba como os vencedores são escolhidos por um júri especializado.

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Uma nova edição de VEJA BRASÍLIA COMER & BEBER será lançada em 1º de outubro, com uma criteriosa seleção de endereços gastronômicos da capital. Neste ano, a publicação reconhece os destaques brasilienses em dezessete categorias.

Os destaques da seção de Bares serão contemplados em cinco categorias nesta edição: Bar de Cervejas, Bar de Drinques e Bar de Vinhos, além do retorno do prêmio de Melhor Boteco e do lançamento do título de Bar Asiático, acompanhando a presença cada vez maior de casas com essa proposta na cena gastronômica local.

Bares: os finalistas

Os endereços estão dispostos em ordem alfabética.

BARES

ASIÁTICO

Izakaya Gaijin

Izakaya Sakeyo

Yatai Yoru

BOTECO

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Amigão

Bu. té. quim

Paulicéia

CERVEJA

Cambuí Cervejaria e Bar de Estar

Galpão 17

Godofredo

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DRINQUES

Altas Gastrobar

Bar do Lustre

Traçado Bar

VINHOS

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IVV Swinebar

Oca Wine Bar

Ticiana Werner

Os vencedores e finalistas são definidos por um júri composto por 21 moradores do Distrito Federal, de diferentes áreas profissionais, escolhidos por seu interesse e envolvimento com a gastronomia.

A cerimônia de premiação será realizada em 1º de outubro, quinta-feira, a partir das 20h, em um evento exclusivo para convidados no Royal Tulip Brasília Alvorada. A divulgação dos campeões também poderá ser acompanhada pelo Instagram de VEJA COMER & BEBER (@vejacomerebeber).

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Após o evento, a nova edição da revista começa a ser distribuída aos assinantes do Distrito Federal, além de chegar a bancas de jornais, livrarias e aeroportos de todo o Brasil. O guia também estará disponível no aplicativo GoRead. O conteúdo poderá ser acessado pelo site de VEJA e, posteriormente, pelo aplicativo gratuito VEJA COMER & BEBER.

VEJA Brasília Comer & Beber 2026 é uma realização da Editora Abril com patrocínio oficial de BTG Pactual, patrocínio de JBS, apoio de Geely e parceria de Castas Importadora.