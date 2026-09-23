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Comer & Beber

VEJA BRASÍLIA COMER & BEBER 2026: conheça os finalistas de Bares

A edição de 2026 do guia gastronômico vai distribuir os prêmios para os melhores Bar de Cerveja, Bar de Drinques, Bar de Vinhos, Boteco e Asiático

Por Saulo Yassuda 23 set 2026, 16h42
IVV Swinebar: vinhos em diferentes variedades em taça ou garrafa
IVV Swinebar: vinhos em diferentes variedades em taça ou garrafa  (Telmo Ximenes/VEJA)
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Uma nova edição de VEJA BRASÍLIA COMER & BEBER será lançada em 1º de outubro, com uma criteriosa seleção de endereços gastronômicos da capital. Neste ano, a publicação reconhece os destaques brasilienses em dezessete categorias.

Os destaques da seção de Bares serão contemplados em cinco categorias nesta edição: Bar de Cervejas, Bar de Drinques e Bar de Vinhos, além do retorno do prêmio de Melhor Boteco e do lançamento do título de Bar Asiático, acompanhando a presença cada vez maior de casas com essa proposta na cena gastronômica local.

Bares: os finalistas

Os endereços estão dispostos em ordem alfabética.

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BARES

ASIÁTICO

  • Izakaya Gaijin
  • Izakaya Sakeyo
  • Yatai Yoru

BOTECO

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  • Amigão
  • Bu. té. quim
  • Paulicéia

CERVEJA

  • Cambuí Cervejaria e Bar de Estar
  • Galpão 17
  • Godofredo
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DRINQUES

  • Altas Gastrobar
  • Bar do Lustre
  • Traçado Bar

VINHOS

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  • IVV Swinebar
  • Oca Wine Bar
  • Ticiana Werner

Os vencedores e finalistas são definidos por um júri composto por 21 moradores do Distrito Federal, de diferentes áreas profissionais, escolhidos por seu interesse e envolvimento com a gastronomia.

A cerimônia de premiação será realizada em 1º de outubro, quinta-feira, a partir das 20h, em um evento exclusivo para convidados no Royal Tulip Brasília Alvorada. A divulgação dos campeões também poderá ser acompanhada pelo Instagram de VEJA COMER & BEBER (@vejacomerebeber).

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Após o evento, a nova edição da revista começa a ser distribuída aos assinantes do Distrito Federal, além de chegar a bancas de jornais, livrarias e aeroportos de todo o Brasil. O guia também estará disponível no aplicativo GoRead. O conteúdo poderá ser acessado pelo site de VEJA e, posteriormente, pelo aplicativo gratuito VEJA COMER & BEBER.

VEJA Brasília Comer & Beber 2026 é uma realização da Editora Abril com patrocínio oficial de BTG Pactual, patrocínio de JBS, apoio de Geely e parceria de Castas Importadora.

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TAGS:
gastronomia
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