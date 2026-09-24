Mês dos Pais: Revista em casa por 7,50/semana
Comer & Beber

VEJA BRASÍLIA COMER & BEBER 2026: os finalistas de Restaurantes

Serão escolhidos os destaques do DF nas categorias Brasileiro, Carne, Italiano, Japonês e Pizzaria, além dos títulos de Chef Revelação e Chef do Ano

Por Saulo Yassuda 24 set 2026, 18h12 | Atualizado em 24 set 2026, 18h18
Combinado especial com cinquenta peças do New Koto, eleito o melhor restaurante japonês por VEJA COMER & BEBER Brasília 2018/2019
Sushis e sashimi: categoria de Melhor Japonês segue nesta edição (Telmo Ximenes/VEJASP)
Continua após publicidade
VEJA BRASÍLIA COMER & BEBER 2026: os finalistas de Restaurantes Priorizar nos meus resultados Google

A nova edição de VEJA BRASÍLIA COMER & BEBER será lançada no dia 1º de outubro. O guia, com uma criteriosa seleção de endereços gastronômicos da capital, vai reconhecer os destaques brasilienses em dezessete prêmios.

A cerimônia será realizada em 1º de outubro, quinta-feira, a partir das 20h, em um evento exclusivo para convidados no Royal Tulip Brasília Alvorada. A divulgação dos campeões também poderá ser acompanhada pelo Instagram de VEJA COMER & BEBER (@vejacomerebeber).

Na seção de Restaurantes serão escolhidos os melhores nas categorias Brasileiro, Carne, Italiano, Japonês e Pizzaria. A premiação também contempla os títulos de Chef Revelação e Chef do Ano. Veja quais são todos os finalistas abaixo.

Restaurantes: os finalistas

Os endereços estão dispostos em ordem alfabética.

Siga

CHEF DO ANO

  • Babi Frazão (Afeto e Bafafá)
  • Lênin Palhano (Térreo)
  • Luiz Trigo (DOC Cucina)

CHEF REVELAÇÃO

  • Diego Moraes (Almeria)
  • Felipe Rodrigues (Ocanto)
  • Gabriel Barros (Rala)
Continua após a publicidade

BRASILEIRO

  • Afeto
  • Bahea
  • Casa Baco

CARNE

  • Chicago Prime
  • Fogo de Chão
  • Primitivo Churrasco

ITALIANO

  • DOC Cucina
  • Piselli
  • Trattoria da Rosario
Continua após a publicidade

JAPONÊS

  • New Koto
  • NK Sushi
  • Noru Sushi

      Um júri composto de 21 moradores do Distrito Federal, de diferentes áreas profissionais, mas com interesse e envolvimento com a gastronomia, define os finalistas e campeões.

      Continua após a publicidade

      Depois do evento, a nova edição da revista começa a ser distribuída aos assinantes do Distrito Federal de VEJA, além de chegar a bancas de jornais, livrarias e aeroportos de todo o Brasil. O guia também estará disponível no aplicativo GoRead, ser acessado pelo site de VEJA e, posteriormente, pelo aplicativo gratuito VEJA COMER & BEBER.

      VEJA Brasília Comer & Beber 2026 é uma realização da Editora Abril com patrocínio oficial de BTG Pactual, patrocínio de JBS, apoio de Geely e parceria de Castas Importadora.

      Publicidade
      TAGS:
      gastronomia
      Assine Abril

      Veja Negócios

      Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

      OFERTA SEMANA DO CLIENTE

      Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

      Veja

      Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

      OFERTA SEMANA DO CLIENTE

      Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

      Guia do Estudante

      Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

      OFERTA SEMANA DO CLIENTE

      Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

      Superinteressante

      Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

      OFERTA SEMANA DO CLIENTE

      Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

      Quatro Rodas

      Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

      OFERTA SEMANA DO CLIENTE

      Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

      Você RH

      Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

      OFERTA SEMANA DO CLIENTE

      Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

      Veja Saúde

      Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

      OFERTA SEMANA DO CLIENTE

      Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

      Claudia

      Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

      OFERTA SEMANA DO CLIENTE

      Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

      Viagem e Turismo

      Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

      OFERTA SEMANA DO CLIENTE

      Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

      Goread

      Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

      OFERTA SEMANA DO CLIENTE

      Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

      Guia + Veja

      Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

      OFERTA SEMANA DO CLIENTE

      Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

      Veja + Zero Hora

      Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

      OFERTA SEMANA DO CLIENTE

      Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

      Capricho

      Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

      OFERTA SEMANA DO CLIENTE

      Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

      Quatro Rodas + Placar

      Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

      OFERTA SEMANA DO CLIENTE

      Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
      Quem assina tem mais vantagens
      Icone de colunistas
      Colunistas
      Conteúdo criado por especialistas
      Icone de favoritos
      Seus favoritos
      Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
      Icone de aplicativo
      Aplicativo
      Leia todas as revistas em um só app
      Icone de sites
      Sites
      Acesso ilimitado aos sites
      Icone de leitura offline
      Leia offline
      Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
      Icone de clube
      Abril Signature
      Descontos, cashback, sorteios e muito mais

      Leia também no GoRead

      Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

      Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

      Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
      ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

      Digital Essencial

      A notícia em tempo real na palma da sua mão!
      Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
      De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
      SEMANA DA DEMOCRACIA

      Revista em Casa + Digital Premium

      Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
      De: R$ 59,99/mês
      A partir de R$ 32,90/mês
      Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

      *Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
      *Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).