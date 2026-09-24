VEJA BRASÍLIA COMER & BEBER 2026: os finalistas de Restaurantes

A nova edição de VEJA BRASÍLIA COMER & BEBER será lançada no dia 1º de outubro. O guia, com uma criteriosa seleção de endereços gastronômicos da capital, vai reconhecer os destaques brasilienses em dezessete prêmios.

A cerimônia será realizada em 1º de outubro, quinta-feira, a partir das 20h, em um evento exclusivo para convidados no Royal Tulip Brasília Alvorada. A divulgação dos campeões também poderá ser acompanhada pelo Instagram de VEJA COMER & BEBER (@vejacomerebeber).

Na seção de Restaurantes serão escolhidos os melhores nas categorias Brasileiro, Carne, Italiano, Japonês e Pizzaria. A premiação também contempla os títulos de Chef Revelação e Chef do Ano. Veja quais são todos os finalistas abaixo.

Restaurantes: os finalistas

Os endereços estão dispostos em ordem alfabética.

CHEF DO ANO

Babi Frazão (Afeto e Bafafá)

Lênin Palhano (Térreo)

Luiz Trigo (DOC Cucina)

CHEF REVELAÇÃO

Diego Moraes (Almeria)

Felipe Rodrigues (Ocanto)

Gabriel Barros (Rala)

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BRASILEIRO

Afeto

Bahea

Casa Baco

CARNE

Chicago Prime

Fogo de Chão

Primitivo Churrasco

ITALIANO

DOC Cucina

Piselli

Trattoria da Rosario

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JAPONÊS

New Koto

NK Sushi

Noru Sushi

Um júri composto de 21 moradores do Distrito Federal, de diferentes áreas profissionais, mas com interesse e envolvimento com a gastronomia, define os finalistas e campeões.

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Depois do evento, a nova edição da revista começa a ser distribuída aos assinantes do Distrito Federal de VEJA, além de chegar a bancas de jornais, livrarias e aeroportos de todo o Brasil. O guia também estará disponível no aplicativo GoRead, ser acessado pelo site de VEJA e, posteriormente, pelo aplicativo gratuito VEJA COMER & BEBER.

VEJA Brasília Comer & Beber 2026 é uma realização da Editora Abril com patrocínio oficial de BTG Pactual, patrocínio de JBS, apoio de Geely e parceria de Castas Importadora.