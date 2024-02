Quem será o sucessor de Abilio Diniz

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Abilio Diniz, que morreu no domingo, 18, aos 87 anos, ficou conhecido por, entre os seus negócios, transformar o Grupo Pão de Açúcar na maior rede varejista do país. Nesta semana, ficou definido quem vai suceder o empresário na Península, empresa de investimentos da família. A posição de presidente do Conselho de Administração, agora, será ocupada por Eduardo Rossi, que era vice-presidente do colegiado. O executivo trabalha há 14 anos na companhia e possui mais de 20 anos de experiência em gestão de empresas, além de ter sido vice-presidente do JP Morgan, em Nova York. A empresa tem participações no Carrefour no Brasil e na França, na Wine, na Oncoclínicas e na Padaria Benjamin, no total são 12 bilhões de reais sob gestão, incluindo recursos da família Diniz e de terceiros.

O empresário deixou uma fortuna de 2 bilhões de dólares (9,9 bilhões de reais) e era o 21º brasileiro mais rico do mundo, de acordo com lista da Forbes. A fortuna deve ser distribuída entre a viúva, Geyze Diniz, os cinco filhos – Ana Maria Diniz, 63, Adriana Diniz, 55, Pedro Paulo Diniz, 53, Rafaela e Miguel Diniz, 17 e 14 anos, além de 18 netos e seis bisnetos.