Paulo Marinho revela prejuízo da Globo, mas fala em investimentos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Paulo Marinho, presidente da Globo, admitiu que, durante a pandemia, a empresa perdeu dinheiro com os investimentos feitos no Globoplay, se comparado com o retorno de crescimento esperado para o momento.

Marinho definiu como “errar a mão no nível de investimentos”. Em 2020, quando o processo de reorganização chamado “Uma só Globo” estava em andamento, a emissora alocou mais capital na plataforma de streaming Globoplay do que nos canais pagos – GloboNews, GNT, Multishow – e mesmo na TV Globo. Dessa forma, ofereceu via Globoplay, o conteúdo dos seus canais pagos, perdendo com isso receitas das antigas operadoras de TV paga. A seu ver, entretanto, essa opção teve também um aspecto positivo, quando a emissora deu grandes passos rumo à digitalização, com a oferta maior de streaming.

Durante o PayTV Forum, ocorrido no começo da semana, o dirigente defendeu ainda que Globo retomou o equilíbrio nos investimentos, com mais cuidado na alocação dos recursos. E confirmou que a Globo segue investindo mais de 5 bilhões de reais por ano em conteúdo e tecnologia. Suas maiores receitas (e não faturamento) ainda se devem à publicidade. Já as assinaturas responderam por 40% do faturamento no primeiro trimestre de 2024.