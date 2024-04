O ‘efeito Madonna’ em agências de viagens de países vizinhos ao Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ao som de Faz Gostoso, música que gravou ao lado de Anitta, Madonna compartilhou alguns cliques no Instagram, nesta quinta-feira, 4, para deixar um recado especial aos ansiosos fãs brasileiros. Safada is coming to Rio (safada está indo para o Rio)”, escreveu ela na legenda. A cantora fará um show gratuito no dia 4 de maio na Praia de Copacabana, no Rio. O evento tem atraído também gente de fora do Brasil. É o que afirma Daian Silva, diretor da Infinitas Travel, que atende agências de viagens do mercado latino.

“A confirmação do show da Madonna no Rio de Janeiro em maio animou não só os fãs brasileiros, mas também os latino-americanos. Desde o anúncio, a procura por pacotes de hotéis, transfer e passeios na Cidade Maravilhosa aumentaram significativamente, atraindo turistas da Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Peru. A busca por esses pacotes tem sido acima da média para o mês, em comparação com anos anteriores”, diz o diretor.

Ainda segundo o executivo, a empresa tem registrado aumento significativo na demanda de agências da Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Peru, interessadas em reservar hotéis, transporte e até passeios. Esta será a quarta vez que Madonna se apresentará no Brasil, a última há 12 anos.