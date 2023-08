O ambicioso plano da primeira ‘low cost’ a operar voos regulares no país

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Primeira low cost (companhia aérea de baixo custo) a operar voos regulares no Brasil, a Sky Airline segue em expansão desde 2015, quando começou a operar a partir de São Paulo. A conexão mais recente para Santiago, no Chile, é Porto Alegre (RS), iniciada em junho de 2023, em regime sazonal. Da mesma forma, desde julho de 2023, voltou a apostar no mercado brasileiro, desta vez ligando São Paulo a Lima, capital do Peru. Em conversa com a coluna, Jaime Fernandez, gerente de vendas da companhia, fala dos planos da empresa e o que representa o mercado brasileiro para a segunda maior companhia aérea chilena.

Quantos voos diários há do Brasil para o Chile? O Brasil é um mercado muito importante para nós, pelo seu grande potencial, vai nos ajudar no nosso objetivo de continuar ganhando relevância para ser o low cost preferido na América Latina. Atualmente, contamos com quatro rotas de conexão com Santiago do Chile, para as quais em julho esperamos transportar 45.000 passageiros. Em média, operamos sete voos diários entre o Brasil e o Chile. As ligações incluem quatro cidades: Florianópolis, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo.

Desde quando a empresa opera essas rotas? Nossa operação mais antiga no Brasil é a partir de São Paulo, para onde já voávamos em 2015. Depois de inaugurar esta rota, começamos a viajar a partir do Rio de Janeiro em 2017 e, nesse mesmo ano, também começamos a oferecer rotas sazonais para Florianópolis, que se tornou estrutural (permanente) em 2022. A conexão mais recente de Santiago é Porto Alegre, iniciada em junho de 2023, em regime sazonal. Da mesma forma, desde julho de 2023, voltamos a apostar no mercado brasileiro, desta vez ligando São Paulo a Lima, capital do Peru.

Qual é o fluxo médio de passageiros brasileiros para o Chile (por mês/ano)? Todos os anos transportamos cerca de 400 mil passageiros. Durante a alta temporada (janeiro, fevereiro, julho e agosto), há uma média de 45.000 por mês entre o Brasil e o Chile, o que representa cerca de 7% do nosso total de viajantes.

O Brasil é o terceiro mercado para os passageiros da Sky, atrás dos passageiros domésticos do Chile e do Peru. Qual a importância desse fluxo de passageiros brasileiros para a empresa? Na SKY vemos o poder do turista brasileiro e temos revisto nossa oferta de destinos e frequências para sermos cada vez mais competitivos e atrativos nas rotas que conectam com o Brasil, que nos permitem levar brasileiros para o exterior e também transportar viajantes do Chile e Peru para os destinos que temos no Brasil.

Qual é a projeção de crescimento neste ano? A projeção para 2023 é aumentar o total de passageiros em 2022 em pelo menos 35%, quando chegamos a quase 275 mil com três destinos: Florianópolis (SC), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). São números que nos entusiasmam e que têm sustentado os nossos planos de aumentar a oferta neste mercado, esperando continuar a crescer nele para podermos ter cada vez mais uma quota maior de turistas brasileiros.

Valle Nevado é um dos principais destinos de férias de inverno para brasileiros em busca de neve. Como a empresa tem se preparado para esta temporada? Destinos de inverno, como Valle Nevado, são fortes no mercado brasileiro. É por isso que aumentamos o número de voos durante a temporada. Em relação ao mês de junho, para julho deste ano, aumentamos em 120% o número de voos para as cidades de São Paulo e Florianópolis, enquanto aumentamos em 50% o número de voos para o Rio de Janeiro. Embora ainda não tenhamos números da operação de Porto Alegre (RS), pois as viagens começaram na segunda quinzena de junho deste ano, estamos muito otimistas com seu desempenho devido à receptividade que temos recebido. Além disso, em julho planejamos receber 9.000 viajantes com seis voos semanais de e para Florianópolis, 4.000 pessoas com três voos semanais de e para Porto Alegre, 13.000 passageiros com 10 voos semanais de e para o Rio de Janeiro e 20.500 passageiros em três voos semanais de e para São Paulo.

Consegue traçar um perfil desse turista brasileiro? Podemos destacar que há uma grande procura por famílias. Isso porque eles aproveitam as férias de julho e o clima para levar os pequenos para ver ou curtir a neve.

