Empresário pode perder ilha e mansão na Justiça: 100 milhões de reais

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A corretora de valores Novinvest, de São Paulo, ingressou com uma ação cobrando quase 100 milhões de reais do empresário Naji Robert Nahas, de 76 anos, por prejuízos em operações que teriam sido fraudadas por ele. Para ser mais exato, o valor que consta no processo, ao qual a coluna GENTE teve acesso, é de 98.650.687,57 reais. Para cobrança, a empresa pediu arresto de dois imóveis: uma casa de praia de 12.400 metros quadrados em ilha Bela, litoral paulista; e o outro se trata de uma ilha em Paraty, no sul-fluminense, com 18 mil metros quadrados.

Polêmico nos anos 1990, Naji Nahas é libanês criado no Egito e radicado no Brasil há cinco décadas. Sozinho, dominava o mercado e chegou a representar uma grande parte do mercado. Só de corretagem, chegou a pagar 3 milhões de dólares em dois meses. Em junho de 1989, a Bolsa de Valores do Rio suspendeu suas atividades, e Naji foi acusado de causar a quebra da instituição.