Diretor da PepsiCo fala sobre ousada campanha no Carnaval

Quem for curtir o carnaval no Rio de Janeiro, São Paulo ou Belo Horizonte provavelmente vai encontrar uma ativação da Cheetos, marca da PepsiCo, distribuindo seu novo produto. “Cheetos está presente no verão consistentemente ao longo dos últimos anos. Esse ano, aproveitamos essa estação que é queridinha dos brasileiros para colocar os holofotes em Cheetos Crunchy com o mote ‘Irritantemente Irresistível’. Vai ser a maior ação de sampling da marca, mais de 250 mil produtos a serem distribuídos nas regiões de blocos, perto de estações de metrô, de trem, para que as pessoas possam conhecer”, explica Daniel Camillo, diretor de Marketing da PepsiCo Brasil, à coluna.

A campanha ainda traz artistas e influenciadores conhecidos pelo público, como Paulo Vieira, para ações em diversas mídias. Com o apresentador, a marca vai desembarcar em Patrocínio Paulista, interior de São Paulo, conhecida por ser a cidade “mais silenciosa do Brasil”. De lá, dois moradores serão escolhidos para experimentar a avenida mais “barulhenta” no mundo nesta época – a Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, dom direito a passagem em um dos blocos da cidade. “Em Patrocínio Paulista tem uma lei que nada pode passar de 55 decibéis de barulho e eles seguem isso à risca. E aí a gente traz o Paulo Vieira para campanha, ele leva o Cheetos Crunchy para cidade, justamente para fazer a brincadeira desse oposto, entre um lugar que não tem barulho e um produto que faz muito barulho”, continua Daniel.