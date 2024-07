A curiosa explicação para a explosão de consumo de gin no país

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O país da cachaça e da cerveja “estupidamente gelada” passa por uma transformação de paladar etílico. É o que comprovam os números. A Euromonitor, empresa de pesquisa de mercado, calcula que o consumo de gin no mercado brasileiro saltou de 1,1 milhão de litros em 2016, para 13,1 milhões de litros no ano passado. A estimativa é de que o volume deva quase triplicar até 2026, para 35,2 milhões de litros. Para a coluna GENTE, Veridiana Carvalho, 38 anos, diretora de marketing América do Sul do Grupo Bacardi, que possui a marca de gin Bombay Sapphire, entre outras, explica os motivos para a rápida popularização da bebida.

“Nosso público-alvo é bem eclético e equilibrado entre homens e mulheres, desde que o gin começou a explodir, mais ou menos uns seis anos atrás. O Brasil é um mercado importante para o consumo de destilados premium, principalmente whisky. É o sexto mercado de consumo de whisky premium do mundo, e de gin está dentro do top 10. Apesar de ser bastante cervejeiro e de cachaça, nos nossos dados informam que 70% dos consumidores tomam gin através da gin tônica. Esse drink está justamente no momento onde é consumida bastante cerveja, como um happy hour, num bar com amigos, ocasiões de consumo semelhantes… A gin tônica é um drink refrescante. Assim, ganhamos uma parcela de consumo de pessoas acostumadas a tomar mais cerveja, mas que se abrem para experimentar algo novo”.