Vende-se mansão em Chicago. Tratar com Michael Jordan

O maior jogador de baquete de todos os tempos, Michael Jordan não está acertando a cesta no mercado imobiliário. Ele vem tentando há doze anos vender sua mansão localizada em Chicago, Estados Unidos. Todo esse tempo deu a ele o título de proprietário do imóvel com mais tempo encalhado no mercado imobiliário americano.

Quando a casa foi colocada à venda, em 2012, Jordan e sua corretora de imóveis, Katherine Malkin, decidiram pedir no mercado o valor de 29 milhões de dólares. Como não apareceu nenhum comprador desde então, o proprietário famoso decidiu reduzir um pouco mais a oferta e hoje ela está sendo oferecida a 15 milhões de dólares. Apesar da “pechincha”, nada aconteceu.

Jordan não quer mais reduzir o preço e vai seguir aguardando aparecer algum comprador, já que acredita no valor único de sua propriedade, que vai além muito além da cifra investida por ele na aquisição do imóvel (segundo ele, foram 50 milhões de dólares). O lugar é mesmo único. Logo na entrada, as pessoas são recebidas por um portão de ferro personalizado com o número 23, a camisa consagrada por ele no Chicago Bulls. O mini-campo de golfe da propriedade é sinalizado com bandeiras que levam a famosa silhueta do jogador. Além disso, a casa conta com uma sala de troféus, quadra de basquete oficial e mesas de pôquer. Por conta de toda exuberância, do tamanho da mansão e do seu famoso proprietário, o lugar se tornou ponto turístico da cidade. Não é raro ver turistas tirando fotos em frente ao famoso portão.

A equipe da corretora de imóveis vem tentando algumas estratégias um pouco inusitadas para desencalhar e lucrar (e muito) com a comissão da venda do imóvel, que vão desde divulgar vídeos curtos do lugar em mandarim em uma tentativa de atingir os investidores da China até a promessa de entrega de tênis autografados.

Mas todo esse tempo de espera não é problema para o ex-jogador, que atua hoje como empresário e tem 61 anos. Dinheiro não parece ser problema em sua vida. No ano em que ele resolveu vender a mansão, Jordan recebeu um pagamento final de quase 500 milhões de dólares da Nike. Hoje, uma busca rápida na internet indica que Jordan tem uma fortuna avaliada em mais de 3 bilhões de dólares, montante engordado com a venda de sua participação numa equipe da NBA, o Charlotte Hornets.

Assim, fica fácil entender a decisão dele de não baixar mais o preço da mansão para tentar acelerar a venda.