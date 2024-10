Qual o novo tipo de apartamento que está se valorizando acima da média

Uma dúvida comum de quem está buscando comprar um imóvel é escolher entre um apartamento ou uma casa. Cada um tem particularidades atraentes e questões que fazem o cliente refletir bastante antes de tomar uma decisão. Muitos acabam investindo na aquisição de uma unidade dentro de um condomínio vertical por segurança, mas sentem falta de um terraço ou um de um quintal. Uma nova opção do mercado imobiliário promete reunir o melhor dois dois mundos, ou seja, a comodidade dos serviços oferecidos dentro de um prédio com um espaço exclusivo ao ar livre.

O produto em questão foi batizado de apartamento garden. Trata-se de uma unidade especial dentro de um condomínio vertical e normalmente fica no piso inferior. A grande diferença dele em relação aos outros imóveis do endereço é que a área residencial do lugar incluir um jardim ou terraço. Assim, o proprietário tem a impressão de estar morando em uma casa, mas contando com toda a infraestrutura, segurança e comodidade que um edifício proporciona.

Como a preocupação com a segurança é um dos itens hoje mais valorizados pelos clientes das grandes cidades do país, os apartamentos garden começaram a ganhar espaço nos novos empreendimentos imobiliários. Antes de optar por uma compra de um produto do tipo, vale a pena considerar alguns possíveis inconvenientes. O custo de manutenção tende a ser maior que o de um apartamento comum. Além disso, o dono do apartamento garden pode ser surpreendido com vizinhos atirando do alto sujeira como cinzas de cigarro no espaço (sim, infelizmente, esse tipo de coisa ocorre nesta era em que a educação está em falta no convívio social…).

Claro que são desvantagens relativamente pequenas frente aos ganhos de quem consegue morar em um apartamento mais amplo, incluindo as diversas possibilidades de usar essa área externa. Seja mantendo como jardim, fazendo uma horta, uma área gourmet ou um espaço de lazer, a área adicional particular pode ser um verdadeiro oásis em meio às cidades cada vez mais adensadas por prédios e tendo suas áreas verdes consumidas.

Continua após a publicidade

Esse tipo de residência teve uma valorização muito grande após a pandemia, quando as pessoas começaram a valorizar a moradia em espaços abertos, longe da realidade de confinamento que o momento nos obrigou a passar. Essa valorização segue até hoje e as unidades gardens, em especial em empreendimentos de alto padrão, são bem disputadas no mercado imobiliário. Um exemplo é o famoso Edifício Bellini, na região do Ibirapuera, na capital paulista, que tem apartamentos de 630 metros quadrados comercializados na faixa de 25 milhões de reais e possui uma unidade garden à venda, com piscina privativa de 1600 metros quadrados por mais de 32 milhões de reais.

Dá para achar opções mais baratas, mas o conforto com segurança tem um preço.