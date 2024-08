Qual o grande negócio do McDonald’s (spoiler: não é vender hambúrgueres)

A empresa americana McDonald’s é a rede de fast food mais valiosa do mundo, cotada a 130,4 bilhões de dólares, segundo pesquisa da consultoria Kantar, que divulgou o ranking “100 Marcas Globais Mais Valiosas” elegendo as empresas mais relevantes em diversos segmentos em escala global. Mas o que isso tem a ver com mercado imobiliário? A resposta: tudo. É que boa parte desse faturamento não tem a ver com venda de hambúrguer e batata-frita. Uma fatia substancial da receita vem das transações imobiliárias.

Para entender um pouco esse modelo de negócio que mistura real estate e fast-food, precisamos voltar um pouco no tempo, mais exatamente, para os anos 50, a fim de entender como essa história começou. Na época, o CEO do McDonald’s não encontrava interessados em franquear a marca por conta de falta de recursos para investir no ponto que a marca exigia na franquia. Ou a pessoa não tinha um terreno com a localização ideal ou não tinha dinheiro para construir o restaurante de acordo com as exigências do McDonald’s.

Para resolver essa situação e possibilitar o crescimento da marca, o presidente da empresa resolveu arregaçar as mangas. Passou a comprar terrenos e construir as lojas para posteriormente alugar diretamente aos franqueados, uma solução que resolvia uma questão financeira dos interessados e também do McDonald’s, que garantia os padrões da localização e da loja, além de seguir com a estratégia de crescimento de merca.

UM SABOROSO NEGÓCIO IMOBILIÁRIO

Não precisa dizer que essa decisão mudou completamente a empresa que se expandiu mundo a fora. Das mais de 39 000 lojas, só 2.677 são controladas diretamente pelo McDonald’s . Inclusive, o próprio presidente da gigante companhia dizia que liderava um negócio imobiliário que vende hambúrgueres.

Os dados mais recentes trazem um comparativo entre a receita de aluguéis e venda de fast-food. Cerca de 6,1 bilhões de dólares se referem à operação imobiliária, um valor maior que o lucro total da empresa, que é de aproximadamente 4,75 bilhões de dólares.

A rede de comidas rápidas americana leva isso tão a sério que possui equipes inteiramente dedicadas à parte imobiliária, responsáveis por monitorar constantemente o mercado de imóveis e, assim, auxiliar na tomada de decisões. E precisa mesmo dar importância a esse braço de negócios da empresa, afinal, o aluguel cobrado sobre os terrenos faz com que as unidades franqueadas gerem rendimentos até oito vezes maiores do que as lojas próprias.

Essa estratégia se mostrou mesmo excelente, pois permite que a empresa mantenha um fluxo constante de receita mesmo quando as condições do mercado de fast food podem flutuar, como foi na época da pandemia do COVID-19. Além disso, ter a propriedade dos imóveis dá ao McDonald’s um controle significativo sobre o local de seus restaurantes, garantindo que eles estejam sempre bem localizados.

Quando acerta no ponto (e quase sempre isso acontece), a rede fatura com a locação e acrescenta mais um ativo valioso ao seu portfólio imobiliário, com tendência sempre em alta de valorização.