Qual é o novo padrão de profissionais no mercado de corretores de imóveis

Nesta terça, 27, é comemorado o dia Nacional dos Corretores de imóveis, uma profissão que vem se transformando positivamente com mais especialização, modernização e atenção aos clientes. Hoje o Brasil conta com mais de 600 000 profissionais dessa área, sendo o estado de São Paulo com a maior concentração, com quase metade dessa força de trabalho.

Apesar de muitas pessoas já enxergarem os corretores como grandes parceiros em suas decisões, muitas ainda desmerecem esses profissionais, considerando-os um “mal necessário” no processo de compra e venda de um imóvel. Para tentar mudar essa imagem negativa e se diferenciar da concorrência, aumentando mais sua representatividade na relação comercial e, principalmente, conquistar mais vendas, os corretores de imóveis desempenham diversos papéis que vão além da venda, tornando-se verdadeiros amigos dos seus clientes, ou, muitas vezes, atuando até como psicólogos, ouvindo e compreendendo todas as questões de seus clientes na difícil jornada de encontrar o melhor imóvel. Coincidentemente, no dia 27 de agosto também é comemorado o dia dos psicólogos.

Além de psicólogo e amigo, mais recentemente, os corretores de imóveis têm se tornado verdadeiros influencers digitais, já que encontraram nas redes sociais um dos maiores canais de venda e comunicação com seu público. Foi o caso de Paulo Melo, profissional associado à imobiliária de luxo Coelho da Fonseca, na capital paulista. Ao longo do seus 14 anos de experiência, ele tem colhido grandes frutos com o trabalho nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde mostra as belíssimas imagens de imóveis que ele visita de forma planejada e elaborada. Melo acredita que não adianta fazer postagens sem propósito. Segundo o profissional, é preciso seguir uma linha de raciocínio e ter estratégia para que os clientes entendam exatamente a imagem que o corretor quer passar. Com esse pensamento, recentemente, Melo fechou uma venda de quase 20 milhões de um cliente que veio por uma de suas rede sociais.

“As redes sociais revolucionaram a forma como os imóveis são comercializados. Elas permitem que alcancemos um público muito maior e de forma mais segmentada. Além disso, oferecem uma vitrine digital onde podemos mostrar não apenas os imóveis, mas também o nosso conhecimento e a nossa expertise no mercado. Isso cria uma conexão mais próxima e pessoal com os clientes, algo que antes era difícil de se alcançar”, entende Melo.

Em função da data comemorativa aos corretores de imóveis, a OLX divulgou uma pesquisa feita com mais de 380 pessoas, entre vendedores e compradores do setor, acerca das principais qualidades que chamam atenção nesses profissionais e que podem influenciar na hora da intermediação do imóvel.

Questionados sobre qual característica que mais influencia a escolha de um corretor de imóveis, 55% dos entrevistados responderam que a experiência e especialidade são os fatores mais decisivos para encontrar um profissional.

“Com a digitalização do mercado, naturalmente o papel do corretor também mudou. Tanto quem tem o imóvel, quanto quem busca por um deseja ser atendido por um consultor, um especialista que vai apresentar as melhores opções do mercado para atender às suas necessidades. Não à toa, todas as características apontadas como relevantes na escolha pelo profissional estão relacionadas a criar conexões, algo que é essencialmente humano”, destaca Rafael Nader, VP de Imóveis do Grupo OLX.

Mais de 70% dos entrevistados também ressaltaram que a honestidade e transparência são as qualidades mais importantes que os vendedores de imóveis precisam ter numa relação comercial. Por fim, a pesquisa apontou que o canal de comunicação preferido de 63 % dos que responderam à pesquisa, entre compradores e vendedores de imóveis, é o WhatsApp, pois se sentem mais à vontade nesse meio e a conversa se torna mais objetiva, além de ficar registrada para evitar qualquer mal entendido.