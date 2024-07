Os famosos que passaram pelo vexame de ter seus imóveis leiloados

Existem várias formas de ter seu imóvel leiloado. Seja por falta de pagamento das parcelas de um financiamento imobiliário, seja por execução judicial para pagamento de alguma ação trabalhista ou fiscal — ou até mesmo por falta de pagamento dos boletos mensais do condomínio. Fato é que existem muitos caminhos que podem levar ao abismo de perder o imóvel para quitar uma dívida.

Do mesmo jeito que simples mortais estão sujeitos a situações dessa natureza, normalmente causadas por uma mudança na vida financeira da pessoa, que acaba se enrolando e não consegue pagar as contas, alguns famosos também já tiveram que lidar com o prejuízo de se desfazer de seu bem, que muitas vezes levou anos para serem conquistados. Confira a lista de algumas celebridades do mundo empresarial ou do esporte que a fama não garantiu o direito de permanecer com o patrimônio:

A mansão de Cafu, capitão do pentacampeonato mundial da Seleção Brasileira, localizada em Alphaville, foi posta a leilão, que deveria acontecer em abril deste ano em lance inicial de R$ 40 milhõe por conta de uma ação movida pela VOB Cred Securitizadora contra a Capi-Penta International Football Player Ltda, uma empresa do ex-jogador. Mas advogados conseguiram uma ação suspensiva questionando o leiloeiro escolhido pela Justiça. Assim, nova data e um novo leiloeiro devem ser divulgados em breve.

No início de 2022, a mansão do ex bilionário Eike Batista em Angra dos Reis também foi a leilão. Ele ainda chegou a tentar salvar a propriedade transferindo o título do imóvel para os filhos, mas não conseguiu. Os credores incluíram o imóvel na lista dos bens a serem vendidos para pagar as dívidas do empresário. A mansão de 16.500 metros quadrados avaliada em R$ 10 milhões tem heliponto, cais privado para iates, quadra de tênis, sauna e piscina. Já recebeu famosas como a cantora internacional Madonna.

Continua após a publicidade

Recentemente, a socialite Val Marchiori teve seu nome envolvido em diversas queixas de dívidas, inclusive da escola dos filhos gêmeos, que cobra o pagamento de mais de R$ 15 mil reais. No final do mês passado, ela divulgou uma nota à imprensa a respeito de notícias que diziam que seu apartamento teria ido a leilão por falta de pagamentos de impostos como IPTU. Ela negou o caso, dizendo que a dívida em seu nome foi parcelada. Além de precisar fazer esses pagamentos junto a Prefeitura da cidade São Paulo para manter seu patrimônio, ela também está sendo assombrada por conta de um de empréstimo com um banco que não foi pago e que chega a R$ 275 mil e já está na Justiça. Inclusive, a socialite pediu gratuidade em processo alegando que não tem condições de pagar R$ 4mil reais de custas processuais.

Nem celebridades internacionais estão livres de perder seus imóveis. Mike Tyson declarou falência em 2003 após gastar a fortuna avaliada em US$ 400 milhões. O campeão mundial de peso pesado tinha dívidas de quase US$ 23 milhões e precisou usar sua mansão localizada nos Estados Unidos para se ver livre dos credores. O imóvel tinha 21 quartos, duas piscinas, uma boate, 25 banheiros e até um cassino particular. A propriedade foi vendida por US$ 4 milhões para o rapper 50 Cent – que posteriormente repassou a mansão por US$ 3,1 milhões, em 2019