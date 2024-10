O Brasil entra no circuito mundial dos prédios com alturas recordes

O Brasil entrou de vez no cenário dos mega arranha-céus. No início do ano foi anunciado que o país terá o maior prédio residencial do mundo, localizado na orla de Balneário Camboriú, Santa Catarina, onde já se concentra um grande numero de prédios bem altos — nenhum tão grande quanto o prometido pela construtora FG Empreendimentos, em parceria com a Havan, do empresário Luciano Hang. O condomínio terá 154 andares ao longo de seus 509 metros de altura. Batizado como Triumph Tower, o empreendimento estará no topo da lista, superando o atual detentor do titulo do prédio mais alto do mundo com unidades residenciais, o Steinway Tower em Nova York, com 435 metros de altura.

Seguindo a tendência de morar ao lado das nuvens, a Cyrela acaba de anunciar o lançamento do maior prédio residencial do estado de São Paulo, com 206 metros de altura. Não é só a altura, no entanto, que chama atenção desse negócio. O nome do projeto já entrega uma grande novidade. Como já entrega o nome do empreendimento, que foi batizado de Vista Cyrela Furnished by Armani / Casa, trata-se de uma parceria entre a incorporadora e a famosa marca italiana no desenho de um empreendimento que promete entregar uma atmosfera de muito luxo para a cidade. Apesar de ser a primeira empreitada entre as duas empresas, a Cyrela já lançou outros empreendimentos que levavam marcas reconhecidas de moda e de carros para o universo imobiliário, como Pininfarina e Elie Saab. O novo empreendimento com a Armani terá duas torres, com unidades de 350 a 520 m2 e será localizado no bairro Jardim Guedala, na capital paulista.

Outra curiosidade nesse novo projeto é a parceria da Cyrela com a J. Safra Properties, a divisão imobiliária do banco Safra, que atua como plataforma para disponibilizar os imóveis da carteira do Grupo J. Safra, destinados especialmente para desenvolvimento, vendas e locações. É a primeira vez que a plataforma assina o lançamento de um empreendimento desse porte, inclusive inovando na parceria entre incorporadora e banco, que costuma operar junto aos projetos imobiliários como braço financeiro.

Essa notícia chega em um bom momento de mercado da Cyrela, que informou na terça feira, 8, que o valor geral de vendas (VGV) lançado chegou a R$ 3,1 bilhões no terceiro trimestre de 2024, uma alta de 44% na base anual. Foram 15 lançamentos no período. As vendas contratadas da empresa atingiram R$ 3,2 bilhões, um avanço de 41%. Esses números fazem parte da prévia operacional da companhia. O próprio banco Safra recentemente destacou que a Cyrela tem apresentado baixos níveis de estoque e forte desempenho de vendas, talvez já indicando que vale a pena investir nas ações e nos projetos do seu novo sócio.