Como a Inteligência Artificial começou a revolucionar o mercado de imóveis

Embora seja um setor bastante tradicional, o mercado imobiliário sempre se mostrou muito aberto a novidades e, por isso, está totalmente conectado nas possibilidades oferecidas hoje pela Inteligência Artificial (IA). A ferramenta já se mostra presente no dia a dia de profissionais e das empresas da área, começando pela funcionalidade mais básica, que é a do uso de um bot nas imobiliárias para agilizar o primeiro atendimento aos clientes.

De olho em outras possibilidades, as empresas do setor vêm investindo alto em desenvolvimento de estratégias para incorporar a IA no seu dia a dia, seja para facilitar a vida dos clientes que buscam imóveis, seja para otimizar o trabalho dos corretores imobiliários com atendimentos mais rápidos e eficientes. A aplicação pode se dar em diversas áreas, desde a

análise de crédito imobiliário até mesmo na personalização do atendimento.

A seguir, conheça alguns exemplos de utilização da IA que já foram incorporadas às rotinas do mercado imobiliário:

1- Chat GPT: Desde que foi lançado, em novembro de 2022, virou uma das ferramentas mais poderosas de inteligência artificial. A ideia é trazer respostas e elaborar conteúdos através de uma soma de probabilidades entre uma série de dados. O Chat GPT é muito indicado para construir textos de apresentação dos imóveis e nas atividades de marketing. Ainda assim, a mão de obra humana não pode sair do circuito: é fundamental sempre revisar os conteúdos criados para que estejam com informações atualizadas.

2- DALL-E 2 : A mesma empresa responsável pelo CHAT GPT desenvolveu essa ferramenta que é capaz de gerar imagens realistas de objetos ou mesmo animais a partir de descrições de texto do usuário. Pode ser um ótimo caminho para preencher as fotos dos imóveis vazios.

3- Vista CRM: feito para aprimorar o gerenciamento dos clientes, organizando os dados para facilitar a análise das informações e montando indicadores de desempenho.

4- Veed.io: uma ótima ferramenta para editar os vídeos dos imóveis, principal peça de apresentação para o cliente. Além de remover fundo e inserir músicas, permite analisar e sugerir melhorias, como cortes, ajustes de cor e legenda.

5- Tome App: essa tecnologia substitui com vantagens as cada vez mais obsoletas apresentações em power point. Com o Tome App, é possível criar slides super encantadoras. O diferencial é que essa tecnologia está vinculada ao CHAT GPT,

permitindo uma possibilidade enorme de soluções para ajudar na criação.