A nova edição do maior evento imobiliário da América Latina

A partir de amanhã, terça, acontece em No Transamérica Expo Center, em São Paulo, a 10ª edição do Conecta Imobi, maior e principal ponto de encontro do mercado imobiliário da América Latina. Na atual edição, que se encerra na quarta, 12, o tema será “De Geração para Geração”. Estão previstas diversas palestras, que somam mais de 20 horas de conteúdo sobre assuntos variados do mercado imobiliário e algumas presenças bem interessantes, como o maestro João Carlos Martins.

O evento acontecerá de forma 100% presencial e a razão desse formato é fortalecer, ainda mais, as possibilidades de networking, já que, um dos maiores objetivos dos eventos corporativos é de conhecer pessoas, trocar experiências e iniciar frentes de negócio. Por isso, o Conecta Imobi foi pensando em uma estrutura que possibilitasse esse relacionamento entre os presentes, com espaços dedicados a pausas entre as palestras, exposições de empresas e uma extensa agenda de conteúdo que permite ao participante se organizar da melhor forma possível.

Inclusive o formato de palestra é um sistema bem particular chamado de “palestra silenciosa”, onde todo o conteúdo do evento é transmitido diretamente para o fone de ouvido de cada participante, dispensando a utilização de caixas acústicas. Esse sistema permite múltiplas atividades dentro de um mesmo ambiente, sem que haja interferências entre elas, substituindo a necessidade de várias salas por um único espaço aberto e silencioso, proporcionando aos participantes acesso ao conteúdo do evento de forma independente e dinâmica. O palco do Conecta Imobi, que segue esse sistema, é dividido em três espaços e acontece sempre três bate papos ao mesmo tempo.

Quem organiza o evento é o Grupo OLX. Segundo Marcelo Dadian, VP de Parcerias Estratégicas e Relações Setoriais/ Institucionais do grupo, a expectativa é que mais de 12 mil pessoas transitem por lá ao longo dos dois dias de evento: “Iremos disponibilizar um aplicativo exclusivo do evento que trará toda a programação ao alcance da mão com possibilidade de personalizar a grade de palestras por trilhas e criar conexões com outros participantes e também permitirá o envio de perguntas em tempo real para os palestrantes. Teremos também as master classes onde diversos temas serão abordados com mais profundidade”.

Continua após a publicidade

Em torno de 60% dos profissionais interessados no setor imobiliário que estarão presentes são de fora de São Paulo, inclusive de países como Argentina e Chile que enxergam no evento uma oportunidade única de experiência e relacionamento. É o caso de Rodrigo Santana, investidor do mercado que está vindo da Bahia pelo segundo ano consecutivo:“Eu participo de muitos eventos do setor e costumo me decepcionar, infelizmente. As maiores razões para meu desapontamento são a falta de oportunidade para networking em eventos formatados sem tempo ou espaço de descanso e por palestrantes que se importam mais em se vender que trocar informações relevantes”, afirma Santana.

Entre os conteúdos exclusivos, alguns merecem destaque, como a palestra na qual o comunicador Rafael Landa vai tratar do tema “Imóvel é marketing” e a das consultoras imobiliárias Elisa Rosenthal e Raquel Trevisan acerca do papel da mulher no mercado imobiliário. Vale destacar também que o evento realiza o “Prêmio Conecta” que por vai contemplar os destaques do setor eleitos pelo público.

Apesar da proximidade do evento, Marcelo Dadian informa que ainda tem ingressos disponíveis que podem ser adquiridos no Sympla e as informações completas podem ser conferidas no site do evento conectaimobi.com.br.