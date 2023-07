Viagens são mais de 30% dos gastos com cartão corporativo, diz pesquisa

Uma pesquisa da fintech Clara com 2.000 empresas ao longo do primeiro semestre de 2023 mostrou que as viagens representam mais de 30% dos gastos com cartões corporativos.

Entre companhias de grande porte, o ranking em valor de transações segue com despesas em software e hardware (15,19%), anúncios digitais (11,39%), comida (8,2%) e varejo (6,25%).

No segmento de startups, as compras no varejo (19,31%) são a segunda maior fonte de gastos, seguidas por software e hardware (14,40%), anúncios digitais (12,26%) e e-commerces (6,86%).

“Assim como em nossas casas, em que facilmente acabamos gastando mais do que planejamos em streamings e outras assinaturas, as empresas podem facilmente perder a noção de quanto estão pagando por softwares e plataformas, como Microsoft, Hubspot e SAP”, afirma Francisco Simon, country manager da Clara no Brasil.

A fintech se apresenta como uma solução para empresas realizarem e gerenciarem seus pagamentos.

