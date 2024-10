Varejo registra queda de 3,3% em setembro, diz Cielo

O faturamento do varejo em setembro caiu 3,3%, descontada a inflação, em comparação com o mesmo mês de 2023, de acordo com o Índice Cielo do Varejo Ampliado. É o sétimo mês consecutivo sem crescimento do comércio.

Os três macrossetores do varejo analisados ela Cielo apresentaram queda. O faturamento de Bens Duráveis e Semiduráveis recuou 4,5%, enquanto o de Serviços caiu 3,6%. Bens Não Duráveis teve retração de 2,9%.

Um dos fatores que pode ter afetado o desempenho do varejo foi o efeito de calendário. “O mês de setembro em 2024 contou com um domingo a mais, dia tradicionalmente fraco para o comércio. Em 2023, houve ainda um sábado adicional que caiu no início do mês, período favorável ao consumo por causa do recebimento de salários. Essa diferença gera uma mudança significativa na dinâmica mensal do comércio”, diz Carlos Alves, vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo.