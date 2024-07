Varejo recua 1,6% em junho, mostra Cielo

As vendas no varejo caíram 1,6% em junho, já descontada a inflação, em comparação com igual mês do ano passado, de acordo com o Índice Cielo do Varejo Ampliado.

Todos os setores registraram queda: Bens Duráveis (-3,0%), Bens Não Duráveis (-1,3%) e Serviços (-1,0%). Os segmentos que mais contribuíram para as baixas, respectivamente, foram Vestuário e Artigos Esportivos, Livrarias e Papelarias e Estética e Cabeleireiros.

O desempenho do comércio teria sido ainda mais negativo não fosse o Dia dos Namorados. “Assim como o Dia das Mães representou um alento para o varejo no mês de maio, em junho foi a vez do Dia dos Namorados desempenhar esse papel. O resultado dos chamados segmentos presenteáveis não foi suficiente para estancar a queda do faturamento geral, mas a data amenizou o cenário”, diz Carlos Alves, vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo.