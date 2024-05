TCU fará devassa em concessões do setor elétrico

O TCU do presidente Bruno Dantas fará uma devassa nas concessões do setor elétrico. O tribunal abriu recentemente uma grande fiscalização para analisar contratos com “risco de insustentabilidade” e também para acompanhar o vencimento de pelo menos 20 concessões do setor a partir do próximo ano.

Segundo o tribunal, “há indícios de materialização do risco de insustentabilidade de três concessões de distribuição de energia elétrica: Amazonas Energia, Light e Enel Rio”.

A Corte também está preocupada com impactos no valor da tarifa de energia decorrentes da etapa de renegociação de contratos: “Há 20 concessões com prazo de vencimento a partir de 2025, o que pode impactar no valor da tarifa de energia a depender das condições de prorrogação da concessão ou de novas licitações”.

“Eventos climáticos extremos têm pressionado a performance dos modelos atuais de concessões de energia elétrica. A qualidade da prestação do serviço de distribuição é assunto que afeta toda a população e possui apelo social pela sua importância na economia e na qualidade de vida”, diz o despacho do TCU sobre o tema.