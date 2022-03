Talent.com capta US$ 120 milhões em rodada de investimentos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Talent.com, plataforma global de busca de empregos, anuncia nesta quarta uma rodada de investimentos de 120 milhões de dólares na Série B liderada pela Inovia Capital, com a participação do já investidor Caisse de dépôt et placement du Québec, além dos novos investidores Investissement Québec, Climb Ventures, BDC Capital, Fondaction e HarbourVest Partners.

Isso eleva o total de investimentos recentes para 150 milhões de dólares, incluindo 30 milhões de dólares do Technology & Innovation Banking Group no BMO Financial Group.

Esse novo financiamento permitirá que a Talent.com expanda ainda mais sua plataforma programática de busca de empregos centrada no usuário, melhorando a relevância e a eficiência da experiência de busca de emprego para os candidatos.

Os fundos também serão destinados para contratar novos membros da equipe globalmente, investir no desenvolvimento de produtos, fortalecer a marca e alavancar as novas soluções para Pequenas e Médias Empresas.

“Nosso plano de expansão contempla um forte crescimento na América Latina, região que estamos presentes com dois escritórios, um em Medellín e outro em São Paulo, que somam atualmente mais de 200 funcionários. A partir deste momento vamos investir ainda mais em pessoas, buscando expandir em 2022, no Brasil, Colômbia, México, Argentina e Chile. Além disso, nossos esforços serão direcionados também para o fortalecimento da marca e aumento de usuários na nossa plataforma”, comenta o VP da América Latina, Sebastian Dominguez.

A Talent.com está disponível em 78 países, em 29 idiomas e tem 400 colaboradores no mundo. Sua tecnologia exclusiva conecta pessoas que buscam emprego às oportunidades relevantes. Seu modelo de pagamento por clique ajuda os recrutadores a ajustar facilmente suas campanhas de divulgação de vagas com base em performance.