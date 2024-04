SP vai receber maior evento de economia circular do mundo em 2025

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Além da COP-30, em 2025, o Brasil vai sediar o maior evento de economia circular do mundo, o World Circular Economy Forum, cuja edição de 2024 acaba de se encerrar, em Bruxelas, onde foi feito o anúncio.

No Brasil, o evento ocorrerá em São Paulo, em maio, e será capitaneado pela Fiesp em conjunto com Apex, CNI e os criadores do WCEF, o fundo de inovação finlandês Sitra, que organiza o evento globalmente.