Silveira deve emplacar dois nomes na cúpula da ANP

Escolhido por Alexandre Silveira, em outubro, para ser o novo chefe da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, Pietro Mendes deve ocupar um cargo de diretor no órgão, mas não o posto de comando.

As negociações ainda estão em curso e o martelo deve ser batido nesta quarta. Silveira, como se sabe, gostaria de ver o auxiliar no comando da agência, mas a palavra final será de Lula.

Outro nome de Silveira que pode ser indicado para diretor na agência é Arthur Watt, que é da AGU e está atualmente no ministério de Silveira. A informação foi confirmada por fontes do Planalto.

Mendes é servidor de carreira da ANP desde 2006. Além de ocupar a chefia da secretaria da área no Ministério de Minas e Energia, atualmente é presidente do Conselho de Administração da Petrobras, fato que, segundo fontes do Planalto, dificultou sua chegada ao comando do órgão, mas não sua participação como diretor da cúpula da agência.

A cúpula da agência é formada pelo diretor-geral e quatro diretores técnicos.