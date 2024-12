Setor de eletrônicos leva a Alckmin plano bilionário de investimentos

Ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin recebeu, nesta terça, representantes da Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos. Na reunião, a Eletros anunciou a previsão de investimentos de 5 bilhões de reais do setor no país até 2027.

O vice-presidente recebeu ainda um balanço do setor que mostra crescimento de 29%, de janeiro a setembro deste ano, comparado ao mesmo período de 2023. A estimativa é de que o crescimento anual para 2024 seja de 25%, o melhor resultado dos últimos 10 anos, fator que justifica o anúncio de mais investimentos.

A ideia é utilizar os recursos para estimular atividades estratégicas, como inovação de produtos e ampliação e construção de novas fábricas. Entre 2023 e 2024, o setor já havia realizado um investimento na ordem de 5 bilhões de reais.

Para Alckmin, o crescimento do setor é reflexo da melhor qualidade de vida da população e do ambiente positivo para investimentos da indústria, impulsionado por políticas como a Nova Indústria Brasil, que garantem sustentabilidade a esse crescimento.

“Quando a gente vê o crescimento do PIB no Brasil, ele se dá pelo consumo de bens duráveis. A população melhora a renda, melhora o emprego, ela quer ter uma televisão nova, uma geladeira nova, com mais eficiência energética, com mais qualidade. Isso está impulsionando o crescimento da economia. E bens de capital, investimento na indústria, ampliação de indústrias, novas indústrias”, diz Alckmin.