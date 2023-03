Seguradoras privadas pagaram R$ 1,2 bilhão em indenizações em janeiro

Seguradoras privadas pagaram cerca de 1,2 bilhão de reais em indenizações aos segurados em janeiro deste ano, de acordo com um levantamento feito pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida com base nos dados da Superintendência de Seguros Privados, a Susep. O valor representa uma alta de 9,1% em relação ao registrado mesmo mês de 2022.

A Fenaprevi identificou que 56% desse montante foram pagos em seguro de vida e 17% na modalidade prestamista.

O levantamento também apontou que o pagamento de sinistros do seguro viagem teve alta de 56,6% em janeiro de 2023 na comparação com o mesmo mês do ano passado, reflexo da retomada do turismo após o auge da pandemia da Covid-19.