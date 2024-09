Seguradoras registram R$17,4 bilhões de lucro líquido no 1º semestre

As seguradoras brasileiras lucraram, no primeiro semestre do ano, o equivalente a R$17,4 bilhões. Quando analisado somente o mês de junho, quando os dados foram levantados pela última vez, o valor foi de R$3,5 bilhões. Os índices foram apurados pelo IRB+Inteligência, plataforma de análises do setor.

De acordo com o IRB, esses resultados vêm acompanhados da alta do crescimento e do bom desempenho da produção industrial brasileira no último semestre.

A análise também apontou que, em relação à sinistralidade, conceito utilizado para definir a relação entre o custo por acionar o plano de seguro (sinistro) e o valor que a seguradora recebe, no sexto mês do ano, houve aumento de 7,4% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Vale destacar que essa alta na sinistralidade geral é inferior àquela registrada em maio de 13,2%, o que confirma a hipótese de que os principais impactos da catástrofe climática que atingiu o Rio Grande do Sul no mercado segurador brasileiro já foram absorvidos pelo setor.