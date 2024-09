Seguradoras registram R$ 3,3 bilhões de lucro líquido em julho

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

As seguradoras brasileiras registraram em julho deste ano o total de R$3,3 bilhões em lucro líquido, computando uma alta de 2,3%. Com isso, o valor acumulado dos sete primeiros meses do ano é de R$20,7 bilhões, o que significa um avanço de 0,4%.

O segmento dos seguros de vida, que contam com 35% do mercado (market share), e faturaram R$6,4 bilhões, assim como o segmento de “danos e responsabilidades”, que registrou R$3,5 bilhões e teve a maior alta mensal (33%), ambos em julho, foram os principais impulsionadores desse resultado obtido pelas seguradoras.

Os índices foram apurados pelo IRB+Inteligência, plataforma de análises do setor.