Sebrae vai lançar plataforma para ajudar empresários na tomada de crédito

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Como parte do programa Acredita, lançado na semana passada pelo governo Lula, o Sebrae vai lançar nesta terça-feira a plataforma “Crédito Consciente“, que tem como objetivo prestar assistência aos empresários de pequenos negócios na tomada de crédito junto às instituições financeiras.

A ferramenta será apresentada pelo presidente da entidade, Décio Lima, em um evento híbrido com todo os estados do Sistema Sebrae. Na sequência, haverá uma entrevista coletiva realizada em Florianópolis, capital de Santa Catarina, que é considerado o estado mais empreendedor do país e que será modelo na operação de crédito assistido.

Segundo a instituição, a plataforma também deverá ampliar a consciência e segurança dos empreendedores na obtenção de empréstimo, explicando de forma didática como acessar o fundo de aval do Sebrae — que aportou 2 bilhões de reais para atender, pelo menos, 1 milhão de empreendedores que precisam de crédito assistido.