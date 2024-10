Renan Filho vai à Europa apresentar projetos de rodovias a investidores

Uma comitiva do Ministério dos Transportes chefiada pelo ministro Renan Filho vai desembarcar em Madri na próxima segunda-feira para apresentar a carteira de projetos de rodovias brasileiras a investidores estrangeiros.

A agenda na capital espanhola inclui uma série de encontros com empresas privadas, fundos de investimento e operadores de infraestrutura e tem como destaque o Ibero-América GRI Infra & Energy, que acontecerá na terça e reunirá alguns dos maiores líderes do segmento de transporte e energia do mundo,

O Brasil vai participar de debates sobre os desafios comuns em estruturação, desenvolvimento e financiamento de projetos junto a autoridades governamentais de todas as esferas, investidores, concessionários e especialistas do setor de infraestrutura de países como Colômbia, México, Estados Unidos, Chile, Peru e França.

Também estão previstas inúmeras reuniões bilaterais com grandes grupos espanhóis da área, como o Acciona e o Santander, entre outros.

Na sequência, a comitiva seguirá para Londres, no Reino Unido, onde participará de uma reunião com administradoras de fundos internacionais sediados na Europa e empresas interessadas em conhecer as concessões rodoviárias no Brasil.

Além disso, outros encontros bilaterais estão previstos, como, por exemplo, com o grupo britânico John Laing, operador de infraestrutura do setor público.

De 2023 até o fim de 2024 o Ministério dos Transportes terá realizado 11 leilões de concessões rodoviárias, com aporte de 74,2 bilhões de reais.