Quem deve cuidar da economia de São Paulo se Tarcísio ganhar a eleição

Atualizado em 14 out 2022, 15h12 - Publicado em 14 out 2022, 11h01

Ex-assessor de Paulo Guedes no Ministério da Economia, Samuel Kinoshita é o favorito para assumir a Secretaria da Fazenda de São Paulo em um eventual governo Tarcísio de Freitas.

O economista atuou na elaboração do plano de governo do ex-ministro da Infraestrutura.

Outro ex-auxiliar do Posto Ipiranga, Guilherme Afif Domingos também é dado como certo no secretariado em caso de vitória sobre Fernando Haddad no próximo dia 30.