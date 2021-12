Público cresce nos shoppings em novembro elevando as vendas

Tanto o Índice de Fluxo de Visitas quanto o Índice de Vendas registraram indicadores positivos na comparação mensal em novembro de 2021.

Shopping centers e lojas físicas tiveram aumento na quantidade de visitas em relação a outubro de 2021, enquanto o faturamento também avançou.

O Índices de Performance do Varejo, organizado pelo venture capital HiPartners Capital & Work em parceria com a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, mostra que as lojas físicas receberam 15% a mais de visitas na comparação com outubro e os shopping centers, por sua vez, cresceram 9% no fluxo.

Além disso, o faturamento avançou 12% nas lojas situadas em shopping centers e 20% nas lojas de rua. O fluxo de consumidores no varejo brasileiro manteve a tendência de crescimento na comparação mensal em novembro de 2021.