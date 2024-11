Programa do governo já qualificou mais de 30 mil empresas para exportação

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Programa de Qualificação para Exportação (Peiex) criado em 2004 pela ApexBrasil, órgão do governo federal, já capacitou mais de 30.000 empresas a atuarem com exportação. Destas, mais de 20.000 (75%) são de micro e pequeno porte. Além disso, cerca de 20% das empresas que passaram pela qualificação começaram a exportar diretamente. Mais recentemente, entre 2017 e 2023, empresas apoiadas pelo programa exportaram 3,6 bilhões de dólares.

Em comemoração aos 20 anos de criação do programa, a ApexBrasil promoverá um evento nos dias 28 e 29 de novembro, em Brasília, no qual pretende divulgar números alcançados pelo Peiex em todo esse período. Estarão presentes o vice-presidente Geraldo Alckmin, e o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, além de outras autoridades.

Segundo a ApexBrasil, as 30.000 empresas atendidas pelo Peiex estão distribuídas entre mais de 1.500 municípios de todas as regiões do país. Viana destacou a importância da qualificação para os empreendimentos.

“Quando uma empresa passa a exportar, ela alcança um novo patamar no mundo dos negócios. Ao entrar no comércio internacional, as empresas desenvolvem novos padrões de gerenciamento, novas tecnologias e maior produtividade”, disse.

O programa é implementado por meio de parcerias da Agência com instituições de ensino (Universidades, Parques Tecnológicos ou Fundações de Amparo à Pesquisa) e Federações de Indústria, além de parceiros como Sebrae, Banco do Brasil, Correios, Senai e secretarias de governo, conforme cada região e município. Até hoje, já foram executados mais de 100 convênios com mais de 70 entidades diferentes.