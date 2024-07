Pesquisa revela capitais com cestas básicas mais caras no Brasil

As capitais brasileiras com o maior preço médio nas cestas básicas de alimentos, em junho, foram Rio de Janeiro (R$ 981,61), seguida por São Paulo (R$ 946,26) e Curitiba (R$ 823,66). Já Belo Horizonte (R$ 654,03), Manaus (R$ 715,88), e Salvador (R$ 757,62) foram as cidades com cestas básicas mais baratas.

Os dados são de levantamento mensal “Cesta de Consumo Horus & FGV Ibre”, que mede o preço das cestas básicas nas oito principais capitais brasileiras. O preço médio da cesta básica aumentou em cinco cidades observadas.

Manaus e Curitiba registraram as maiores altas em junho, com variação de 5,3% e 4,7%, respectivamente. Enquanto, o Rio de Janeiro e Salvador foram as cidades em que apresentaram os maiores recuos nos valores da cesta, de -4,8% e -2,7% respectivamente.