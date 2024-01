O setor que fechou 2023 com um recorde de US$ 911 milhões em exportações

O setor de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos ultrapassou os 911 milhões de dólares em exportações, em 2023, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. O valor representa uma alta de 17,4% e é o recorde da série histórica iniciada em 1997. Em importações, o montante foi superior a 830 milhões de dólares, aumento de 12,1%.

Para o presidente-executivo da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, João Carlos Basílio, o resultado tem haver com parcerias do segmento com o governo.

“Em 2023, o setor atuou de forma direta junto ao governo brasileiro para evidenciar a importância da nossa indústria para o comércio exterior com objetivo de reduzir entraves internos e externos, que contribuem para o aumento da competitividade dos produtos”, disse Basílio.

A entidade comemora o quarto ano consecutivo com superávit comercial, desempenho que se destaca no setor químico. Apesar disso, as vendas para a Argentina, principal parceiro comercial, tiveram um resultado abaixo das expectativas.

“Apesar do saldo positivo, nossas exportações à Argentina estão abaixo do potencial”, destaca Basilio. “Em 2024 esperamos retomar nossas exportações ao país com maior previsibilidade, após a redefinição e estabilidade política argentina”.

Os argentinos exportaram 166 milhões de dólares em produtos brasileiros no segmento, uma alta de 14,4% em relação com 2022. O segmento exportou, em 2023, para 176 países.

Os produtos para cabelo tiveram destaque nas exportações, atingindo 200,2 milhões de dólares, seguido por sabonetes (186 milhões de dólares) e produtos de higiene oral (95,7 milhões de dólares).

