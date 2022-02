O pleito do setor de destilados para a reforma tributária

O setor de destilados se uniu para fazer um pleito sobre proposta de reforma tributária no Congresso, que tramita na CCJ do Senado. As maiores empresas do ramo endossam a necessidade de isonomia tributária.

A justificativa é que um possível aumento de impostos não interfere no consumo e ainda pode gerar um fator de preocupação na saúde: o consumo ilegal de bebida alcoólica.