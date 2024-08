Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Nicholas Shores. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Nicholas Shores. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Antes mesmo da morte de Silvio Santos, neste sábado, a venda da Jequiti para a Cimed de João Adibe fez água.

Sem acordo no preço das ações, a negociação da empresa de cosméticos do grupo do empresário e apresentador foi encerrada.