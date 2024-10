O encontro de investidores de Omã com líderes da indústria brasileira

Presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban, vai receber, nesta quarta, juntamente com o presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva, uma delegação de autoridades das Zonas Econômicas Especiais e das Zonas Livres de Omã.

O objetivo do encontro é mapear oportunidades de cooperação econômica e fortalecer os laços comerciais entre os dois países. Situado no extremo leste do Oriente Médio, Omã tem entre as principais atividades econômicas a exploração de petróleo e de gás natural aliada à indústria petroquímica.

Participam da agenda, na sede da Fiesp, o sheikh Ali Al Sunaidy, presidente da Autoridade Geral das Zonas Econômicas Especiais e das Zonas Livre, acompanhado de 12 autoridades e empresários da região, entre os quais o embaixador do Sultanato de Omã no Brasil, Talal Alrahbi e o CEO do Porto de Duqm, Reggie Vermeulen.