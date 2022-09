O ‘efeito Lula’ nas discussões do governo com a OCDE

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em conversas internas no governo, o ministro Paulo Guedes tem dito que o risco de vitória de Lula tem ajudado a acelerar os acordos na OCDE.

Os termos dos acordos têm sido discutidos por equipes técnicas de diferentes pastas do governo com representantes do organismo internacional.

Os europeus, segundo Guedes, temem o retrocesso nas negociações. “Até o fim do ano vamos assinar tudo”, diz.