O dia com mais transações feitas com Visa no Brasil em 2023

A antevéspera de Natal, 23 de dezembro, foi quando mais transações foram feitas com cartões Visa no Brasil, em 2023. Tanto em compras presenciais, como no comércio online, o dia foi identificado pela Visa Consulting & Analytics (VCA), braço de consultoria da empresa, como a principal data comercial do último ano.

Ao considerar apenas as compras online, o dia com mais transações feitas com a bandeira do cartão foi 24 de novembro, na Black Friday. Para o líder da Visa Consulting & Analytics no Brasil, Tiago Moherdaui, nesta data os consumidores comparam as promoções dos sites antes de fazer as compras, o que privilegia o e-commerce.

“O mesmo não acontece nos dias próximos ao Natal, quando as pessoas tendem a fazer mais compras presenciais dada a urgência de estar com os presentes antes das festas”, analisa Moherdaui.