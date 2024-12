O destaque da Cyber Monday, segundo a Cielo

As vendas presenciais durante a Cyber Monday, segunda-feira seguinte à Black Friday, registraram alta de 21,8% em comparação com igual período do ano passado, de acordo com o Índice Cielo do Varejo Ampliado, o ICVA. O faturamento do e-commerce, por sua vez, cresceu 5%. No geral, o varejo teve alta de 18,8%.

A comparação foi feita entre o dia 2 de dezembro deste ano ante o dia 27 de novembro de 2023.

Segundo a Cielo, o faturamento do comércio foi beneficiado porque a Cyber Monday caiu no início do mês, ao contrário do ano passado.

“A virada do mês, momento de pagamento de salários, costuma ser um período propício para o Varejo. Esse provavelmente foi um fator de peso para influenciar o desempenho observado na Cyber Monday”, afirma Carlos Alves, vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo.

O setor com a maior variação positiva foi Supermercados e Hipermercados, que faturou 47,6% a mais do que no ano passado.